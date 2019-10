Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Олимпиакос - Тотнъм

08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач за Суперкупата на България /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Аталанта

09:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:00 Max Sport 2: Световна купа - мъже: Италия - Иран Световна купа по Волейбол

10:00 Nova Sport: Футбол: Ковънтри Сити - Транмиър Роувърс, мач от английската Лига 1 /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Реал М

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - ЦСКА, мач от първи кръг за Купата на България /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Милан

10:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Чехия - Англия

11:00 Film Plus: Тенис: Tianjin Open, Тианцин - финал (WTA International - повторение)

11:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Брюж - Галатасарай

12:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Ювентус

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:30 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Мария Сакари (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

13:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Беларус - Холандия

14:00 Nova Sport: Футбол: Колчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от трети кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико М - Ювентус

14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Наполи

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - Цървена звезда

16:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от efbet Лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Дженоа

16:10 Film Plus: Тенис: Жил Белен Тайхман - Анна лена Фридсам (Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

17:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Бруклин Нетс - Лос Анджелис Лейкърс, предсезонен мач /п/

17:20 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Естония - Германия

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор - Манчестър Сити

18:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, първи финален мач от плейофите на Суперлигата /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Дженоа

18:05 Nova Sport: Футбол: Юрдинген - Борусия Дортмунд, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 13 октомври

19:45 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Черна гора - България

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали

20:00 Max Sport 1: Световна купа - мъже: САЩ - Русия Световна купа по Волейбол

20:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Удинезе

20:00 Nova Sport: Футбол: Суиндън Таун - Блекпул, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:55 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 BNT: Студио Футбол

21:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Валенсия - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Франция - Турция пряко предаване от Сен Дени

21:45 BNT: Футбол: България - Англия, квалификация за Европейско първенство 2020 пряко предаване от София

22:00 TV+: Футбол: Валядолид - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Световна купа - мъже: Италия - Иран Световна купа по Волейбол

22:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Ювентус

22:15 Nova Sport: Футбол: Халешер - Волфсбург, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

23:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Левски, мач от efbet Лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Мария Сакари (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

