Поклонението пред Милчо Левиев - в зала "България" по желание на близките му Поклонението пред известния музикант Милчо Левиев, който почина на 81-годишна възраст, ще бъде в зала "България", научи БТА от Нов български университет.



Концертната зала е избрана за поклонението пред паметта на именития пианист и композитор по желание на неговите близки.



В съобщение на Нов Български университет се изразяват съболезнования по повод кончината на Милчо Левиев.



От университета припомнят, че музикантът е носител на много награди, сред които най-високото държавно отличие орден "Стара планина" (1997), на награда "Кирил и Методий" - I степен (2008), на La Medaile d' l'Academie Internationale des Arts, Париж, Франция, и Doctor Honoris Causa на Академия за музикално и танцово изкуство, Пловдив, България, 1995.



Преподавател е във факултета по джаз музика в University of Southern California, Лос Анджелис от 1988 -1998, в музикалното училище GROVE, Los Angeles, от 1974 до 1992. Музикален директор на джаз клуб "Come back Inn" във Венис, Калифорния от 1981 до 1990.



Има и награда "Dramalogue" USA през 1987 за най-добър музикален директор. Автор е на аранжимента на "Blue Rondo a la Turk" (композиция на Дейв Брубек), присъстващ в отличения с награда "Грамми" през 1982 албум на Ал Джароу "Breakin' Away", номинация за награда "Грамми" за най-добър вокален аранжимент на композицията на Чарли Паркър, записана от Манхатън Трансфър за албума "Mecca For Moderns" от 1981.



Левиев е автор на композиции и аранжименти, и участвал като изпълнител в Американската джаз филхармония, Симфоничния оркестър на Бевърли Хилс, Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на българското радио и други. Музикален ръководител е на Биг бенда на Българското национално радио и телевизия между 1962 и 1966.



Композирал е музика за много български игрални, анимационни и документални филми от 1963 до 1968.



Носител е на наградата на критиката от джаз фестивала в Монтрьо през 1967.



Лидер и пианист е в джаз-квартета Фокус' 65 от 1965 до 1970.



Музикален ръководител и щатен композитор в Държавния драматичен театър в Пловдив, както и преподавател по камерна музика в Държавното музикално училище в Пловдив (1960-1962). През 1959 е удостоен с втора награда на Международния младежки конкурс за композиция във Виена, Австрия.



От 1999 г. маестро Левиев води музикални семинари в Нов български университет, които в последствие прерастват в майсторски класове, като през 2009 г. създава Фонд "Милчо Левиев & Вики Алмазиду" със средства на проф. Левиев, Вики Алмазиду и Нов български университет.