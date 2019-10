Още снимки: test Това са десетте най-големи богаташи в автомобилния свят Сузане Клатен и Щефан Квант притежават почти половината от Bayerische Motoren Werke AG. Милиардерите са наследници на Гюнтер Квант, който е изградил германската индустриална империя и чрез доставките на оръжия за нацистите по време на Втората световна война. През годините оттогава семейството се сдобива с акции и в Daimler-Benz AG и BMW.



Днес Клатен е вторият най-богат човек в Германия, като притежава $18,6 милиарда и има интереси и в производството на химикали и въглерод, пише Bloomberg. Квант, който притежава и част от логистична компания и такава за производство на хомеопатични лекарства, притежава $15,5 милиарда. И двамата са членове на Надзорния съвет на BMW, което ги прави най-богатите хора в света, чието богатство произлиза от автомобилната индустрия.



Най-богатите 25 семейства в света контролират почти $1,4 трилиона, повишение от 24 процента спрямо миналата година. В списъка на медията, в които са подбрани най-богатите, които са забогатяли благодарение на автомобилния сектор, има и добре познати имена като това на Илън Мъск, който притежава $23,1 милиарда. Лари Елисън, който притежава общо $58,5 милиарда, също има дял в Tesla.



Бил Гейтс



Компания: AutoNation Inc.



Стойност на акциите: $914 554 258



Процент от общото богатство: 0,9%



Общо богатство: $105 милиарда



Сегмент: дилъри



Гейтс може и да не е първият човек, който очаквате да видите в списък като този, но делът му в AutoNation допринася за общото му богатство. Разбира се, голяма част от него идва от Microsoft и Cascade Investment.



Лари Елисън



Компания: Tesla



Стойност на акциите: $730 773 000



Процент от общото богатство: 1,3%



Общо богатство: $58,5 милиарда



Сегмент: леки автомобили



Макар да е вторият най-голям акционер в Tesla, Елисън наскоро разкри, че акциите му в Tesla не са основният му източник на богатство. Той е основател и основен акционер в Oracle.



Илън Мъск



Компания: Tesla Inc.



Стойност на акциите: $8 307 076 693



Процент от общото богатство: 36.9%



Общо богатство: $22,9 милиарда



Сегмент: леки автомобили



Мъск най-вероятно е най-известният човек, включен в тази класация. Южноафриканецът разделя времето си между Tesla и производителя на ракети SpaceX.



Палонджи Мистри



Компания: Tata Motors



Стойност на акциите: $302 722 710



Процент от общото богатство: 1,5%



Общо богатство: $19,7 милиарда



Сегмент: леки автомобили



90-годишният Мистри и неговото семейство са акционери в Tata Sons, холдинговата компания, която стои зад над 100 дружества с над $100 милиарда годишни приходи. Групата дава работа на 700 000 души в над 100 страни.



Сузане Клатен



Компания: BMW AG



Стойност на акциите: $8 763 327 399



Процент от общото богатство: 47,8%



Общо богатство: $18 милиарда



Сегмент: леки автомобили



Щефан Квант



Компания: BMW AG



Стойност на акциите: $10 817 887 438



Процент от общото богатство: 72.2%



Общо богатство: $14,8 милиарда



Сегмент: леки автомобили



Ли Шу Фу



Компания 1: Geely Automobile Holdings Ltd.



Стойност на акциите: $38 988 918



Процент от общото богатство: 0,4%



Компания 2: Zhejiang Geely Holding Group



Стойност на акциите: $10 520 321 446



Процент от общото богатство: 99%



Общо богатство: $10,6 милиарда



Сегмент: производство



56-годишният Ли е основател на Zhejiang Geely Holding Group, производител на автомобили и части. Кариерата му започва с производството на хладилници. Покупката на Volvo на стойност $1,5 милиарда през 2010 г. е най-голямото чуждестранно придобиване, осъществено от китайски автомобилен производител в историята.



Джордж Шефлер



Компания 1: Continental AG



Стойност на акциите: $9 494 765 020



Процент от общото богатство: 110,4% (заради дълг)



Сегмент: автомобилни части



Компания 2: Schaeffler AG



Стойност на акциите: $3 116 322 400



Процент от общото богатство: 36.2%



Общо богатство: $7,99 милиарда



Сегмент: автомобилни части



54-годишният Шефлер е председател и основен акционер в Schaeffler AG, която произвежда редица части за автомобили. Той притежава 80% от нея, а майка му - останалите 20%. Двамата общо притежават и 46% и от Continental.



Блеър Пари-Океден



Компания: Cox Automotive



Стойност на акциите: $1 738 541 209



Процент от общото богатство: 21,6%



Общо богатство: $7,84 милиарда



Сегмент: услуги



69-годишната Пари Океден е внучка на Джеймс Кокс, основал Cox Enterprises през 1898. Тя притежава почти 25 процента от компанията - $21-милиарден конгломерат.



Джеймс Кенеди



Компания: Cox Automotive



Стойност на акциите: $1 738 541 209



Процент от общото богатство: 21,6%



