Спортът по телевизията днес

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Наполи

08:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Tianjin Open, Тианцин - финал (WTA International)

09:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - мъже Полша - Бразилия

09:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 12 октомври

09:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, полуфинали

09:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай Втори полуфинал

10:00 Nova Sport: Футбол: Суиндън Таун - Блекпул, мач от английската Лига 1 /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Рома

10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Бруклин Нетс - Лос Анджелис Лейкърс, предсезонен мач /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Жил Белен Тайхман (Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - финал, повторение)

11:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Пирин, мач от Втора професионална лига /п/

11:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига АСВЕЛ - Панатинайкос

11:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, полуфинали

11:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай Финал

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Реал Мадрид - Брюж Втора среща от груповата фаза

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 BNT 3: БНТ на 60 години: Успехите на българския футбол на Олимпийски игри медалите на българския олимпийски отбор в Мелбърн 1956 г. и Мексико 1968 г.

13:00 Film Plus: Тенис: Карла Суарез Наваро - Арина Сабаленка (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

13:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, полуфинали

13:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Дунав, мач от efbet Лига /п/

13:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Норвегия - Испания

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ковънтри Сити - Транмиър Роувърс, мач от английската Лига 1, директно

14:00 Nova Sport: Футбол: Колчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от трети кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - Макаби Тел Авив

14:45 Film Plus: Тенис: Дона Векич - Кристи Ан (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)

14:55 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал, директно

15:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Казахстан - Белгия пряко предаване от Нур-Султан

16:00 Nova Sport: Футбол: Юрдинген - Борусия Дортмунд, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

16:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига ЦСКА Москва - Байерн Мюнхен

16:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Интер

16:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 10-и епизод /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Валядолид - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:55 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 12 октомври

18:00 Max Sport 1: Волейбол: Световна купа - мъже Полша - Бразилия

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Челси, мач от английската Висша лига /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Парма

18:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Беларус - Холандия пряко предаване от Минск

18:50 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Мартич (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)

19:00 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

19:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

19:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Валенсия

19:30 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, директно

20:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Обзор

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

20:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Фиорентина

20:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 12 октомври

21:00 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач за Суперкупата на България /п/

21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Цървена Звезда - Фенербахче

21:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Film Plus: Футбол: Осасуна - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Естония - Германия пряко предаване от Талин

21:45 Nova Sport: Футбол: Ковънтри Сити - Транмиър Роувърс, мач от английската Лига 1 /п/

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

22:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Хофенхайм Мач от германската Бундеслига

23:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Левски, мач от efbet Лига /п/

23:05 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал

23:30 Film Plus: Тенис: Tianjin Open, Тианцин - финал (WTA International - повторение)

23:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 12 октомври

