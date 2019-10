Още снимки: test Почина Милчо Левиев След тежко боледуване тази нощ в болница в Солун почина големият Милчо Левиев, съобщиха близките на музиканта пред bTV. Той беше на 81 години.



Милчо Левиев е най-продаваният български композитор в света. Печели любовта на публиката с джаз експериментите си с неравноделните тактове на фолклорната ни музика. Ученик е на Панчо Владигеров.



Напуска България тайно през 1970 г. и повече от 20 години работи в Съединените щати с най-големите в света на джаза. Има две номинации за "Грами". Свири с Дон Елис, Били Кобъм, Арт Пепър, Джордж Дюк и Ал Жеро.



Милчо Левиев е автор на симфонична и джаз музика - Вариации върху тема от Корели за пиано и симфоничен оркестър, Концерт за джаз-комбо и оркестър, "A Little Old Time Music", "Музика за биг бенд и симфоничен оркестър", "Балкански каубой" - сюита за симфо-поп оркестър, "Пробният камък на Исак" за пиано и симфоничен оркестър, "Симфо-джаз скици" за джаз-комбо и симфоничен оркестър, Рапсодия "Орфей" за пиано и симфоничен оркестър, "Токатина", "Блус в 9", "Делнично утро", "Отклонение", "Един детски ден", "Етюд на басов ключ", "Братя" и др, уточнява "Площад Славейков".



Автор е и на музика за филми като "Горещо пладне" на Зако Хеския, "Отклонение" на Гриша Островски и Тодор Стоянов, "Иконостасът" на Христо Христов и Тодор Динов, "Един снимачен ден" на Борислав Шаралиев, "Понеделник сутрин" на Ирина Акташева и Христо Писков.



"Няма джаз, няма класика, има музика - казва Левиев. - В съвременната музика не може да няма джаз. Той е част от тъканта на съвременната музика, както тъканта на джаза е нищо без класическата музика. Черните донесоха най-важния елемент - ритъма, който в Европа започна да куца. Дори най-любимият ми композитор - Дебюси - разводни ритъма. В живота ритъмът е най-важното. Бах суингира (пее), не можеш да го спреш, реката тече!"



"В професията на музиканта свиренето е най-лесната част. Трудното е да намериш кой да те наеме и после да го накараш да ти плати."



