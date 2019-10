Още снимки: test Юсейн Болт участва в масово сбиване в лондонски нощен клуб Легендата в леката атлетика Юсейн Болт стана участник в масов бой в един от нощните клубове на Лондон, съобщи The Sun. Сбиването е станало в бара The Room.



Осемкратният олимпийски шампион и петима негови приятели са се спречкали с друга група хора от Източна Европа. Конфликтът се е пренесъл на улицата, а самият спринтьор не се е бил, а единствено се е опитвал да успокои и двете страни. Няма сериозно пострадали по време на сбиването.



Освен осемте си златни медала от Олимпиади, 33-годишният Болт има 11 победи на световни шампионати. По време на състезателната си кариера той постави осем световни рекорда. В настоящия момент е рекордьор в спринта на 100 метра (9.58), на 200 м. (19.19), както и в щафетата на 4х100 м. с отбора на Ямайка (36.84).