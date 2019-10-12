Още снимки: test Тайфунът „Хагибис“ приближава Япония Един от най-мощните тайфуни за тези година - "Хагибис", приближава бреговете на Япония, съобщава NHK. Според японската метеорологична служба, стихията може да донесе рекордно количество валежи.



"Тайфунът може да връхлети регионите Токай или Канто в събота и след това да остане много силен. Освен ураганния вятър и високите вълни очакваме рекордни валежи в региона Канто." - коментира метеорологът Ясуси Кадзихара.



"Хагибис" се придвижва на север над Тихия океан към основния японски остров Хоншу.



Очаква се метеорологичната служба да обяви извънредно предупреждение заради очакваните проливни дъждове.



В Хондурас проливните дъждове, причинени от "Хагибис", доведоха до наводнения. Един от най-мощните тайфуни за тези година - "Хагибис", приближава бреговете на Япония, съобщава NHK. Според японската метеорологична служба, стихията може да донесе рекордно количество валежи."Тайфунът може да връхлети регионите Токай или Канто в събота и след това да остане много силен. Освен ураганния вятър и високите вълни очакваме рекордни валежи в региона Канто." - коментира метеорологът Ясуси Кадзихара."Хагибис" се придвижва на север над Тихия океан към основния японски остров Хоншу.Очаква се метеорологичната служба да обяви извънредно предупреждение заради очакваните проливни дъждове.В Хондурас проливните дъждове, причинени от "Хагибис", доведоха до наводнения. Днес+ Запази и Сподели



