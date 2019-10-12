Тайфунът „Хагибис“ приближава Япония
12.10.2019 08.55
Един от най-мощните тайфуни за тези година - "Хагибис", приближава бреговете на Япония, съобщава NHK. Според японската метеорологична служба, стихията може да донесе рекордно количество валежи.
"Тайфунът може да връхлети регионите Токай или Канто в събота и след това да остане много силен. Освен ураганния вятър и високите вълни очакваме рекордни валежи в региона Канто." - коментира метеорологът Ясуси Кадзихара.
"Хагибис" се придвижва на север над Тихия океан към основния японски остров Хоншу.
Очаква се метеорологичната служба да обяви извънредно предупреждение заради очакваните проливни дъждове.
В Хондурас проливните дъждове, причинени от "Хагибис", доведоха до наводнения.
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