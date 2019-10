Още снимки: test Доклад на САЩ до ООН: Взривът в Ньонокса е при опит да се извади ядрена ракета от морето Инцидентът с експлодиралата ракета на руския военен полигон Ньонокса е станал при опит тя да бъде извадена от дъното на Бяло море, след като е потънала в началото на миналата година при опит да бъде изстреляна. Това се казва в доклад на американския Държавен департамент, подготвен от заместник-помощник-секретаря Томас ди Нано.



Припомняме, след експлозията, регистрирана на 8 август тази година, беше отчетено рязко покачване на нивата на радиацията в района.



В документа, който е адресиран до Генералната асамблея на ООН, се казва, че при изваждането на ракетата от морето е предизвикана ядрена реакция, съобщава "Business Insider".



"Съединените щати установиха, че експлозията в близост до Ньонокса, Русия, е в резултат на ядрена реакция, възникнала по време на изваждането на руска ядрена ракета. Ракетата е останала на дъното на Бяло море след провалените си изпитания в началото на миналата година." - гласи експертната оценка.



Докладът дава ясна картина на станалото след продължилите месеци спекулации за това какво е причинило инцидента, отбелязва изданието.



"Русия дължи много отговори", посочва Томас ди Нано.



След инцидента от руска страна обясненията и реакциите варираха от разпореждане за евакуация на района около полигона до отменянето му часове по-късно. След аварията четири станции за радиационен контрол мистериозно спряха да отчитат данни, което би могло да е опит да се прикрият стойностите на радиацията, обобщава "The New York Times".



Длъжностните лица също отказаха да кажат на медиците, лекуващи засегнатите от взрива, че са били изложени на радиация, и поискаха от болничния персонал да подпише декларации за неразгласяване, констатира "The Moscow Times".



Руските държавни медии първо съобщаваха, че експлозията е причинена от реактивен двигател с течно гориво, който се е взривил при изпитания, което не обясняваше скока в нивата на радиация в района след аварията. В края на август руски служител призна, че произшествието е "свързано с разработването на оръжия", които по думите му Русия разработва като "една от ответните мерки вследствие на оттеглянето на САЩ от договора за балистичните ракети", пише "The New York Times".



Времето (за което са се случили нещата - б. р.) буди удивление. Наистина изглежда, като че са оставили дълго време ядрен реактор на морското дъно." - посочва изследователят Джошуа Полак от центъра "Джеймс Мартин".



По думите му, докладът на Държавния департамент потвърждава много от изводите на специалистите от центъра.



Той обаче все още оставя някои въпроси, коментира Полак пред "Insider".



"Все още не е ясно защо реакторът е станал опасен след изваждането му от водата. Ние знаем много малко за неговото устройство. Но станалото показва глупостта на цялото начинание." - подчертава изследователят.



Инцидентът с експлодиралата ракета на руския военен полигон Ньонокса е станал при опит тя да бъде извадена от дъното на Бяло море, след като е потънала в началото на миналата година при опит да бъде изстреляна. Това се казва в доклад на американския Държавен департамент, подготвен от заместник-помощник-секретаря Томас ди Нано.Припомняме, след експлозията, регистрирана на 8 август тази година, беше отчетено рязко покачване на нивата на радиацията в района.В документа, който е адресиран до Генералната асамблея на ООН, се казва, че при изваждането на ракетата от морето е предизвикана ядрена реакция, съобщава "Business Insider"."Съединените щати установиха, че експлозията в близост до Ньонокса, Русия, е в резултат на ядрена реакция, възникнала по време на изваждането на руска ядрена ракета. Ракетата е останала на дъното на Бяло море след провалените си изпитания в началото на миналата година." - гласи експертната оценка.Докладът дава ясна картина на станалото след продължилите месеци спекулации за това какво е причинило инцидента, отбелязва изданието."Русия дължи много отговори", посочва Томас ди Нано.След инцидента от руска страна обясненията и реакциите варираха от разпореждане за евакуация на района около полигона до отменянето му часове по-късно. След аварията четири станции за радиационен контрол мистериозно спряха да отчитат данни, което би могло да е опит да се прикрият стойностите на радиацията, обобщава "The New York Times".Длъжностните лица също отказаха да кажат на медиците, лекуващи засегнатите от взрива, че са били изложени на радиация, и поискаха от болничния персонал да подпише декларации за неразгласяване, констатира "The Moscow Times".Руските държавни медии първо съобщаваха, че експлозията е причинена от реактивен двигател с течно гориво, който се е взривил при изпитания, което не обясняваше скока в нивата на радиация в района след аварията. В края на август руски служител призна, че произшествието е "свързано с разработването на оръжия", които по думите му Русия разработва като "една от ответните мерки вследствие на оттеглянето на САЩ от договора за балистичните ракети", пише "The New York Times".Времето (за което са се случили нещата - б. р.) буди удивление. Наистина изглежда, като че са оставили дълго време ядрен реактор на морското дъно." - посочва изследователят Джошуа Полак от центъра "Джеймс Мартин".По думите му, докладът на Държавния департамент потвърждава много от изводите на специалистите от центъра.Той обаче все още оставя някои въпроси, коментира Полак пред "Insider"."Все още не е ясно защо реакторът е станал опасен след изваждането му от водата. Ние знаем много малко за неговото устройство. Но станалото показва глупостта на цялото начинание." - подчертава изследователят."Опитите за създаване на ядрени ракети са анахронизъм от началото на Студената война. Тези устройства никога не са летели успешно, доколкото съм запознат, и със сигурност никога не са били внедрени. Цялата концепция трябва да остане в миналото." - заключава Полак.