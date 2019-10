Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:55 BNT 3: Футбол: Германия - Аржентина - приятелска среща

07:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Атлетик /Б/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

07:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвърти ден

07:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай Първи четвъртфинал

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Милан

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - мъже Италия - Русия

09:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвърти ден

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Парма

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай Втори четвъртфинал

10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Бруклин Нетс, предсезонен мач /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Жил Белен Тайхман - Анна лена Фридсам (Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

11:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвърти ден

11:45 Film Plus: Тенис: Аранча Рус - Паула Бадоса (Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

12:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - мъже САЩ - Канада

12:00 Max Sport 3: АяксТВ: Валенсия - Аякс Втора среща от груповата фаза за Шампионска лига 2019/20г.

12:05 Nova Sport: Футбол: Атлас Деменхорст - Вердер Бремен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

12:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 10-и епизод /п/

12:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвърти ден

12:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай Трети четвъртфинал

13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от efbet Лига /п/

13:15 Film Plus: Тенис: Фиона Феро - Людмила самсонова (Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - III четвъртфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Рочдейл, мач от трети кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Каляри

14:55 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвъртфинали, директно

15:00 Diema Sport 2: Волейбол: Нефтохимик - Монтана, мач за Суперкупата на България (2018) /п/

15:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай Четвърти четвъртфинал

16:00 Film Plus: Тенис: Джесика Пегула - Камила Джорджи (Citi Open, Вашингтон; WTA International - финал, повторение)

16:00 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Блекпул, мач от английската Лига 1 /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Удинезе

17:10 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:30 Max Sport 1: Волейбол: Световна купа - мъже Италия - Русия

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 14-и епизод /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Сампдория

18:05 Nova Sport: Футбол: Портсмут - Саутхямптън, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач за Суперкупата на България, директно

19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от efbet Лига /п/

19:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Катаржина Кава (Baltic Open, Юрмала; WTA International - финал, повторение)

19:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 10 октомври

19:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвъртфинали, директно

19:45 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Холандия - Северна Ирландия

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

21:00 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

21:00 BNT: Студио Футбол

21:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Царско село, мач от efbet Лига /п/

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

21:30 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

21:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Валенсия

21:30 Film Plus: Футбол: Бетис - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Чехия - Англия пряко предаване от Прага

21:45 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпия Милано - Жалгирис

21:45 BNT: Футбол: Черна Гора - България, квалификация за Европейско първенство 2020 пряко предавне от Подгорица

22:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Сасуоло

22:15 Nova Sport: Футбол: Милтън Кийнс Донс - Ливърпул, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

23:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Дунав, мач от efbet Лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач за Суперкупата на България /п/

23:20 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвъртфинали

23:30 Film Plus: Тенис: Бернарда Пера - Нина Стоянович (Baltic Open, Юрмала; WTA International - IV четвъртфинал, повторение)

23:35 Max Sport 1: Волейбол: Световна купа - мъже САЩ - Канада

23:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 10 октомври 06:55 BNT 3: Футбол: Германия - Аржентина - приятелска среща07:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Атлетик /Б/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)07:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвърти ден07:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай Първи четвъртфинал08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Милан09:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - мъже Италия - Русия09:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвърти ден10:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Парма10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай Втори четвъртфинал10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Бруклин Нетс, предсезонен мач /п/11:00 Film Plus: Тенис: Жил Белен Тайхман - Анна лена Фридсам (Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - I четвъртфинал, повторение)11:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвърти ден11:45 Film Plus: Тенис: Аранча Рус - Паула Бадоса (Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - II четвъртфинал, повторение)12:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - мъже САЩ - Канада12:00 Max Sport 3: АяксТВ: Валенсия - Аякс Втора среща от груповата фаза за Шампионска лига 2019/20г.12:05 Nova Sport: Футбол: Атлас Деменхорст - Вердер Бремен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/12:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 10-и епизод /п/12:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвърти ден12:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай Трети четвъртфинал13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от efbet Лига /п/13:15 Film Plus: Тенис: Фиона Феро - Людмила самсонова (Palermo Ladies Open, Палермо; WTA International - III четвъртфинал, повторение)14:00 Nova Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Рочдейл, мач от трети кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Каляри14:55 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвъртфинали, директно15:00 Diema Sport 2: Волейбол: Нефтохимик - Монтана, мач за Суперкупата на България (2018) /п/15:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай Четвърти четвъртфинал16:00 Film Plus: Тенис: Джесика Пегула - Камила Джорджи (Citi Open, Вашингтон; WTA International - финал, повторение)16:00 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Блекпул, мач от английската Лига 1 /п/16:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Удинезе17:10 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:30 Max Sport 1: Волейбол: Световна купа - мъже Италия - Русия18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно18:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 14-и епизод /п/18:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Сампдория18:05 Nova Sport: Футбол: Портсмут - Саутхямптън, мач от трети кръг за Карабао къп /п/18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач за Суперкупата на България, директно19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от efbet Лига /п/19:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Катаржина Кава (Baltic Open, Юрмала; WTA International - финал, повторение)19:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 10 октомври19:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете19:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвъртфинали, директно19:45 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Холандия - Северна Ирландия20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно21:00 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"21:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване21:00 BNT: Студио Футбол21:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Царско село, мач от efbet Лига /п/21:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/21:30 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"21:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Валенсия21:30 Film Plus: Футбол: Бетис - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Чехия - Англия пряко предаване от Прага21:45 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпия Милано - Жалгирис21:45 BNT: Футбол: Черна Гора - България, квалификация за Европейско първенство 2020 пряко предавне от Подгорица22:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Сасуоло22:15 Nova Sport: Футбол: Милтън Кийнс Донс - Ливърпул, мач от трети кръг за Карабао къп /п/23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг23:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Дунав, мач от efbet Лига /п/23:00 Diema Sport 2: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач за Суперкупата на България /п/23:20 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"23:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвъртфинали23:30 Film Plus: Тенис: Бернарда Пера - Нина Стоянович (Baltic Open, Юрмала; WTA International - IV четвъртфинал, повторение)23:35 Max Sport 1: Волейбол: Световна купа - мъже САЩ - Канада23:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 10 октомври /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели