EC нaлoжи митa oт 66% върху вноса нa cтoмaнeни джaнти oт Kитaй Европейският съюз въведе мита върху вноса на стоманени джанти от Китай, прицелвайки се към производители като Zhejiang Jingu Co. и Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., пише Bloomberg. Тарифите достигат 66,4 процента.



Европейската комисия съобщи, че китайските износители на джанти за автомобили, трактори, ремаркера и други са продавали продукцията си в блока на цени под производствените - практика, позната като дъмпинг, информира money.bg.



Проверката на Брюксел започна през февруари по искане на Association of European Wheel Manufacturers. Митата влизат в сила в петък и ще останат в сила поне шест месеца. Има възможност санкцията да бъде удължена до пет години.



В ЕС има 11 производителя на стоманени джанти. Комисията, необичайно, не посочва поименно от кои е подписана жалбата. Според Брюксел, производителите са поискали анонимност, опасявайки се от контрамерки от част от някои от техните клиенти.



През миналата година общият дял на китайските износители на джанти в ЕС достига 5,3 процента - двойно спрямо равнищата от 2015 г. Митата достигат 50,3 процента за 19 конкретни износители и 66,4 процента за всички останали.



