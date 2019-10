Още снимки: test Samsung влага $11 милиарда в следващо поколение дисплеи Samsung Display Co. планира да инвестира 13,1 трилиона вона ($11 милиарда) в развитието и производството на дисплеи от следващо поколение, отговаряйки на натиска в предлагането и цените от китайските конкуренти, пише Bloomberg.



На събитието, на което присъстваха и южнокорейският президента Мун Дже-Ин и зам.-председателтя на Samsung Electronics Co. Джей Лий, инвестицията бе представена като ход, който ще преобърне индустрията, като в същото време ще помогне на компанията да запази лидерската си позиция. Правителството ще инвестира около 400 милиарда вона от сумата, каза държавният глава.



Подразделението компанията ще изгради производствена линия за дисплеи, които използват квантови точки. Очаква се тя да заработи през 2021 г. с първоначален капацитет от 30 000 панела с размер над 65 инча. Инвестицията ще създаде 81 000 работни места.



