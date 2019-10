Още снимки: test Тръмп не ме е шантажирал, категоричен Зеленски Президентът на Украйна Владимир Зеленски обяви, че държавният глава на САЩ Доналд Тръмп не се е опитвал да го шантажира по време на телефонен разговор през юли и на среща през септември, информират "Ройтерс", АП и други медии.



Зеленски коментира пред журналисти, че целта на телефонния разговор с Тръмп е била да се подготви предстояща среща. Освен това той е поискал от Белия дом да промени риториката си по адрес на Украйна.



"Казах му: "Вижте ни, изглеждаме ли ви на корумпиран народ", обясни украинският лидер.



Той отговори на въпроси на The Associated Press, отбелязвайки, че след телефонния разговор на 25 юли е научил, че САЩ са блокирали стотици милиони долари военна помощ за Украйна.



"Не разговаряхме за това", подчерта той и добави, че военната помощ не е била "тема" на разговора.



Украинският лидер не каза дали имат различна версия на стенограмата от разговора и дали версията на Белия дом точно отразява съдържанието на разговора между двамата лидери.



Президентът съобщи, че е провел "няколко разговора" с Тръмп. По думите му проведените с Тръмп разговори не са свързани с военна помощ или компанията "Бурисма".



"Ние сме независима държава, имаме отношения с много страни", не само със САЩ, поясни държавният глава и добави: "Не искам да се намесвам в изборите на САЩ". Той отбеляза, че чака официално посещение в САЩ.



Зеленски каза още, че скандалът около телефонния им разговор не оказва ефект върху отношенията между двете държави.



През септември американски медии съобщиха, че служител на разузнаването на САЩ е подал сигнал относно разговор на Тръмп с чуждестранен лидер. По-късно беше разпространена информация, че се отнася за Украйна и американска помощ за Киев, ако предостави компромат срещу Байдън. Конкретно става въпрос за разследване на връзките на сина на Джо Байдън, Хънтър Байдън, с украинската енергийна компания "Бурисма".



Конгресът публикува жалбата срещу Тръмп.



