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Без ток днес във Варна ще са...

10.10.2019 09.50

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, днес - 10 октомври, с нарушения в електрозахранването ще са абонатите в местност и райони на Варна, съобщиха от Енерго про.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч., местност Боровец - юг.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. кв. Аспарухово - ул. Найчо Цанов, ул. Чонгора, ул. Марагидик, ул. Дедеагач, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Лерин, ул. Серес, ул. Кичево, ул. Георги Велчев.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на кв. Аспарухово.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч., ул. Вардар, ул. Граф Игнатиев, ул. Презвитер Козма, ул. Преслав, бул. Приморски, ул. Хан Омуртаг.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на карето, заключено между бул. Княз Борис І, ул. Коздолуй, бул. Приморски, бул. Сливница.

- от 13:00 ч. до 18:00 ч., ул. Подвис бл. 33 вх. А, Б, Г, бл. 26 вх. А, Б, В, Г, ул. Бели лилии № 13, 15, 30, 24 Б, 22-24 ,28, бул. Карамфил №13 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, 34 А, Б, 36, 38, ул. Детелина № 1, бул. Роза 20 вх. А, Б, В, Г, ОП КОМПЛЕКС ЗА ДЕТСКО ХРАНЕНЕ ул. Карамфил бл. 25, фирмите МАКСТЕЛЕКОМ ООД, А-1 БЪЛГАРИЯ ЕАД ул. Карамфил 14, КРАСИ 77 ЕООД.

- от 08:00 ч. до 16:30 ч., , кв. Аспарухово - ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Моряшка.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:30 ч. в районите на кв. Аспарухово.

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