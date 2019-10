Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Лацио

08:45 BNT 3: УЕФА Евроквалификации магазинно предаване /4 епизод/

09:00 Film Plus: Футбол: Валядолид - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Ховентут - Бреша

09:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, трети ден

09:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Каляри

11:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, трети ден

11:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Мария Шарапова (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier - повторение)

11:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 8-и епизод /п/

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 14-и епизод /п/

12:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - мъже САЩ - Бразилия

12:00 Max Sport 3: Барса ТВ: Барселона - Интер Втора среща от груповата фаза за Шампионска лига 2019/20г.

12:05 Nova Sport: Футбол: Енерги Котбус - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

12:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, трети ден

12:45 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Дона Векич (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier - повторение)

13:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Монтана, мач за Суперкупата на България (2018) /п/

13:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

14:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

14:00 Nova Sport: Футбол: Арсенал - Нотингам Форест, мач от трети кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Милан

14:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Бруклин Нетс, предсезонен мач, директно

14:45 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - финал (WTA Premier Mandatory - повторение)

14:55 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвърти ден, директно

15:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Пирин, мач от Втора професионална лига /п/

15:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

16:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Ювентус

16:40 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

17:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Атлетик /Б/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Манчестър Сити, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

18:20 BNT 3: БНТ на 60 години: Мач на годината двубой между отбори на Съюза на артистите в България и Съюза на музикалните дейци /1975 г./, 3 част

18:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 10-и епизод

18:50 BNT 3: Футбол: Германия - Аржентина - приятелска среща

19:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

19:00 Film Plus: Тенис: Светлана Кузнецова - Симона Халеп (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто; WTA Premier 5 - повторение)

19:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Дунав, мач от efbet Лига /п/

19:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

19:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвърти ден, директно

19:45 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Удинезе

20:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига ЦСКА Москва - Байерн Мюнхен

20:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Цървена Звезда - Фенербахче

20:00 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Блекпул, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от efbet Лига /п/

21:10 BNT 3: УЕФА Евроквалификации магазинно предаване /4 епизод/

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Холандия - Северна Ирландия пряко предаване от Ротердам /в паузата: Спортни новини/

21:45 Max Sport 3: Баскетбол: Евролига: АСВЕЛ - Панатинайкос

21:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

22:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - Макаби Тел Авив

22:00 Max Sport 1: Волейбол: Световна купа - мъже САЩ - Бразилия

22:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Бруклин Нетс, предсезонен мач /п/

23:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от efbet Лига /п/

23:15 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, четвърти ден

23:30 Film Plus: Тенис: Патрисия Мария Тиг - Анастасия Потапова (Baltic Open, Юрмала; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

23:35 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

23:40 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

WTA International - I четвъртфинал, повторение)23:35 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване23:40 BNT 3: Обзор "Лига Европа"23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"