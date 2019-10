Още снимки: test Motorola One Macro - бюджетен Android телефон с интересна камера През последните месеци Motorola представи няколко доста атрактивни смартфона в серията One, а днес видяхме и още един член на групата - Motorola One Macro.



Телефонът е за хората, които искат да имат смартфон със сравнително способна камера и не желаят да харчат баснословни суми.



One Macro е с 6.2-инчов LCD дисплей с HD+ резолюция (1520 х 720 пиксела), а 8-мегапикселовата селфи камера в горната му част е поместена в малко по-голям модул от тези на останалите One модели.



Истинският акцент на телефона обаче е тройната задна камера, където един от сензорите е с възможност за близък фокус - оттам идва и името на модела.



Макро сензорът е с два мегапиксела и може да фокусира върху обекти на разстояние от само два сантиметра.



Главният сензор е с 13 мегапиксела и f/2.0 бленда, и е способен да снима Full HD видео при 60FPS. Третият сензор също е с два мегапиксела и се активира при снимане в портретен режим.



Предвид бюджетния профил на телефона, чипът в него е MediaTek Helio P70, придружен от 4GB RAM и 64GB памет - нищо особено, но напълно достатъчно, за да покрие ежедневните ни нужди.



Трябва да признаем, че батерията от 4000mAh също е приятна изненада за телефон от такъв характер, а зарядното от 10 вата допълнително прави One Macro атрактивен избор в тази категория смартфони.



От Motorola казват, че батерията на One Macro издържа до два дни нормално ползване.



