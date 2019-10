Още снимки: test Ева Павли, Евроволей 2019 г., “Let’s Go Together” и момичето зад официалната песен на турнира Големи фенове сме на волейбола и с интерес следим всички първенства. Покрай мачовете от европейското първенство обаче по-голямо впечатление ни направи едно момиче, отколкото колебливото представяне на националите. Тя се казва Ева Павли и това, което я свързва с волейбола, е официалната песен за Евроволей 2019 г. Тя е изцяло нейно дело.



За себе си красивото момиче от Любляна казва, че е усмихнат, щедър и справедлив човек. В музиката гордо се определя като класически сопрано изпълнител. Но Ева е и пътешественик, и художник, и танцьор, и модел.



Като всеки млад чонек, в свободното си време обича да излиза с приятелите си и да се забавлява. Но обича да ходи и на езда, кикбокс и да танцува.



Ева е голям почитател на разходките сред природата и по света, затова се опитва да намери време и да обикаля. А докато го прави, гледа да разширява хоризонтите си и да се вдъхновява от срещите си с нови интересни личности.



И ако рисуването и пътуванията са само нейно хоби, а това да бъде модел е по-скоро "средство за допълнителен доход", то пеенето и танците са нейната истинска страст и път в живота.



Въпреки че първоначално учи живопис в Академията за изящни изкуства в Любляна, след това завършва Музикалната академия.



От дете Ева танцува класически балет. Той става и причината да се свърже тя и с класическата музика. Междувременно свири на обой и пиано. Първият ? досег с оперното пеене е в гимназията. А то се оказва и първата ? истински голяма страст.



"Операта беше естественият отговор на любовта ми към класическата музика", казва Ева. Но нито балетното изкуство, нито оперното пеене ? пречат по никакъв начин да започне да посещава часове по хип-хоп танци. Успява да посвети и част от времето си на поп музиката.



Въпреки че класическата и модерната поп музика са две различни неща, Ева намира много прилики между тях. Затова тя решава да не избира, а да вземе най-доброто и от двете, и да ги комбинира.



"Именно затова напоследък се движа и в "поп води". Подхожда ми, защото обичам да танцувам, а танците не само че вървят чудесно с поп музиката, но и ме вдъхновяват."



Вдъхновение Ева черпи и от талантливите борбени изпълнители. От онези, които знаят как да продължат напред, дори да са падали много пъти, дори да са останали нечути.



"Аз съм от онези хора, на които музиката им е постоянно в главата. Мисля за нея през цялото време, често пея и без глас в ума си."



Затова и главата ? постоянно е пълна с идеи. Понякога ги записва или ги изсвирва на пиано. Друг път първо пише текстовете, после е мелодията, а накрая идва и песента.



Ева искрено се възхищава на музиката на Арета Франклин и с радост би си сътрудничила с Джеймс Блейк. В бъдещето се вижда между оперни проекти, ангажиментите с групата Tosca Beat, самостоятелните концерти и музикалното продуциране. "А защо не някой ден да не си направя и компания за плюшени играчки."



Като гледаме пъстрата ? автобиография, никак не е изненадващо, че това младо и красиво момиче е и главният виновник за създаването на "Let's Go Together" - официалната песен на Европейското първенство по волейбол за 2019 г.



Как се стигна до "Let's Go Together"?



Създаването на официална песен за Евровелей 2019 г. всъщност беше доста дълъг процес, който започна миналата пролет. Първоначално направих три демо версии. Едната впечатли много звукозаписната компания и агенцията, а след това и четирите страни-организатори, и накрая, но не по значение, и Европейската федерация по волейбол. И така, официално получих зелена светлина да действам.



Как се прави песен за европейско първенство?



С помощта на звукозаписната компания и продуцента, но моя беше задачата да се заема в цялата продукция - аудио, видео и всичко останало.



В началото имах идея водещите вокали да бъдат изпяти от някой от известните словенски певци. Впоследствие обаче решихме, че ще го направя аз, но продължихме да търсим кой да изпълни частта на френски език. Така попаднахме на белгийска рапърка Мис Ейнджъл и френския изпълнител Джеръми Лиор.



Защо точно те?



И Мис Ейнджъл, и Джеръми Лиор са млади изпълнители, изгряващи звезди в техните страни. За мен беше голяма чест да работя с тях.



Но те са не само страхотни музиканти, но и прекрасни личности с големи сърца и харизма. Творческият процес беше един вълшебен момент и енергията беше фантастична. Накрая, когато придадоха своето артистично усещане на песента, тя придоби своята истинска форма и звучене. А благодарение и на страхотния млад продуцент - Жан Серчич, крайният резултат се оказа наистина впечатляващ.



Как бихте описали песента си?



Парчето има доста закачливо звучене. Ритъмът му е младежки и свеж. Послението му е просто и красиво: светът би бил много по-добър, ако бъдем приятели, вървим заедно, подкрепяме се и показахме уважение един към друг.



Винаги съм казвала, че най-добрата страна на музиката е това, че може да бъде много положителна. Тя не прави разлики между този и онзи, между това или онова, а е универсален език за всички.



