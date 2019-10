Още снимки: test Бела Хадид на 23 Днес, 9 октомври, своя 23-и рожден ден отбелязва американският модел Бела Хадид.



Изабела Хаир Хадид е цялото ? име.

Лос Анджелис, Калифорния - там е родена.

Холандски и палестински са корените ?.

Джиджи Хадид е по-голямата ? сестра.

Рус цвят на косата по рождение има Бела Хадид.

Конен състезател е от тийнейджърските си години.



Фотография - това е учила в колежа и все още иска да се занимава с това професионално.

Олимпийските игри през 2016 г. - на тях е трябвало да участва с конна езда, но се отказва през 2013 г. в следствие на заболяване от лаймска болест.

Модел на годината, с този приз е отличена няколко пъти от различни списания.



2015 г. е годината, в която Белла прави своя дебют и за рекламната кампания на Chanel, като се появява и на корицата на Vogue Австралия и Elle.

Ислям е религията, която изповядва и твърди, че е горда да бъде мюсюлманка.

Арестувана е за шофиране в нетрезво състояние през 2014 г. и получава шест месеца пробация.



Кендъл Дженър е нейна добра приятелка, преди да стане такава на сестра ? Джиджи Хадид.

The Weeknd с него излизаше Бела.

"In the Night" е името на песента на The Weeknd, в чийто клип участва. Днес, 9 октомври, своя 23-и рожден ден отбелязва американският модел Бела Хадид.Изабела Хаир Хадид е цялото ? име.Лос Анджелис, Калифорния - там е родена.Холандски и палестински са корените ?.Джиджи Хадид е по-голямата ? сестра.Рус цвят на косата по рождение има Бела Хадид.Конен състезател е от тийнейджърските си години.Фотография - това е учила в колежа и все още иска да се занимава с това професионално.Олимпийските игри през 2016 г. - на тях е трябвало да участва с конна езда, но се отказва през 2013 г. в следствие на заболяване от лаймска болест.Модел на годината, с този приз е отличена няколко пъти от различни списания.2015 г. е годината, в която Белла прави своя дебют и за рекламната кампания на Chanel, като се появява и на корицата на Vogue Австралия и Elle.Ислям е религията, която изповядва и твърди, че е горда да бъде мюсюлманка.Арестувана е за шофиране в нетрезво състояние през 2014 г. и получава шест месеца пробация.Кендъл Дженър е нейна добра приятелка, преди да стане такава на сестра ? Джиджи Хадид.The Weeknd с него излизаше Бела."In the Night" е името на песента на The Weeknd, в чийто клип участва. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели