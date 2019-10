Още снимки: test Представителният отбор на Световната федерация по таекуондо идва във Варна Демонстрации на представителния отбор на Световната федерация по таекуондо (World Taekwondo Demo Team) ще се проведат във Варна на 16-ти октомври от 18 ч. в зала “Владислав” в спортен комплекс "Черно море". Събитието е броени дни преди старта на най-елитното и престижно първенство по таекуондо в света – сериите Grand Prix 2019, чиито домакин е София. Най-добрите 32-ма на планетата в олимпийските категории ще се бият за титлата „The best of the beasts“ и награден фонд от 100 000 долара.



Демо отборът на Световната федерация е съставен от професионални състезатели, избрани в конкуренция на десетки милиони в Южна Корея, където таекуондо е национален спорт, историческо наследство и забележителност. Отбор пътува в цял свят и програмата му е запълнена за години напред. Тимът пристига у нас след посещението си при папа Франциск във Ватикана, в централите на ООН в Ню Йорк и Женева и в централата на Международният олимпийски комитет в Лозана.



Входът за демонстрациите е свободен. Демонстрации на представителния отбор на Световната федерация по таекуондо (World Taekwondo Demo Team) ще се проведат във Варна на 16-ти октомври от 18 ч. в зала “Владислав” в спортен комплекс "Черно море". Събитието е броени дни преди старта на най-елитното и престижно първенство по таекуондо в света – сериите Grand Prix 2019, чиито домакин е София. Най-добрите 32-ма на планетата в олимпийските категории ще се бият за титлата „The best of the beasts“ и награден фонд от 100 000 долара.Демо отборът на Световната федерация е съставен от професионални състезатели, избрани в конкуренция на десетки милиони в Южна Корея, където таекуондо е национален спорт, историческо наследство и забележителност. Отбор пътува в цял свят и програмата му е запълнена за години напред. Тимът пристига у нас след посещението си при папа Франциск във Ватикана, в централите на ООН в Ню Йорк и Женева и в централата на Международният олимпийски комитет в Лозана.Входът за демонстрациите е свободен. Днес+ Запази и Сподели