Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 BNT 3: Арена волейбол

08:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Пирин, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Ювентус

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - мъже Полша - Русия

09:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

10:00 Nova Sport: Футбол: Халешер - Волфсбург, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Хофенхайм Мач от германската Бундеслига

11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

11:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, жени, финал

11:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

12:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - мъже САЩ - Иран

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Манчестър Сити - Динамо Загреб Втора среща от груповата фаза

12:00 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - четвъртфинал (WTA Premier Mandatory - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Оснабрюк - РБ Лайпциг, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

12:55 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, трети ден, директно

13:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Царско село, мач от efbet Лига /п/

13:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

14:00 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Блекпул, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Сампдория

14:30 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - полуфинали (WTA Premier Mandatory - повторение)

15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от efbet Лига /п/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

15:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Партизан - Тофаш

15:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

16:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Парма

16:15 BNT 3: Арена волейбол

17:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

17:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, трети ден, директно

17:30 Max Sport 1: Волейбол: Световна купа - мъже Полша - Русия

18:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Милан

18:05 Nova Sport: Футбол: Колчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

19:00 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, трети ден

19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 8-и епизод

19:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Анет Контавейт (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто; WTA Premier 5 - повторение)

19:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа УНИКС - Цедевита

19:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин Обзор на турнира

19:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Линц, трети ден, директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 14-и епизод, директно

20:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Лацио

20:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

20:30 Ring.BG: Звездите на футбола

20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

20:40 BNT 3: БНТ на 60 години: Мач на годината двубой между отбори на Съюза на артистите в България и Съюза на музикалните дейци /1975 г./, 2 част

21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Левски, мач от efbet Лига /п/

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

21:10 BNT 3: УЕФА Евроквалификации магазинно предаване /4 епизод/

21:30 Film Plus: Футбол: Валядолид - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:35 BNT 3: Футбол: Германия - Аржентина - приятелска среща пряко предаване от Дортмунд /в паузата: Спортни новини/

22:00 TV+: Футбол: Севиля - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Волейбол: Световна купа - мъже САЩ - Иран

22:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Наполи

22:15 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Виртус Болоня - Макаби Ришон Лецион

23:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

23:15 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, трети ден

23:30 Film Plus: Тенис: Патриция Мария Тиг - Лаура Зигмунд (Bucharest Open, Букурещ; WTA International - I полуфинал, повторение)