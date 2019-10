Още снимки: test Dante, Connaught Bar, Floreria Atlantico - най-добрите барове в света за 2019 г. Има много причини да посетим Ню Йорк, но ето една от най-неустоимите - бар, наречен Dante. Непременно трябва да се отбием през него не за друго, а защото само преди няколко дни той беше избран за най-добрия бар света.



За 11-а поредна година на пищна церемония в Лондон се събраха бармани и ресторантьори от цял свят, за да определят най-добрите 50 бара в света.



Подреждането на баровете в съответната класация е направено от членовете на международна академия, които са над 500 от различни страни в света. В него попадат хотелски и ресторантски барове, и други заведения от този тип от 25 градa в 22 държави.



САЩ, Великобритания водят с най-много барове, попадащи в класацията - 10 за Острова и седем за САЩ. Междувременно Сингапур са първенци за Азия - с цели шест избрани бара.



Forbes ни представят най-добрите 50, от които ние сме подбрали първите 10 в класацията, показани във възходящ ред. Нека хвърлим едно око, за да имаме предвид къде да пием по един коктейл по време на следващото ни пътуване.



10. Licoreria Limantour, Мексико Сити



9. The Old Man, Хонгконг



8. Atlas, Сингапур



7. The Clumsies, Атина



6. Attaboy, Ню Йорк



5. American Bar, Лондон



4. The NoMad, Ню Йорк



3. Floreria Atlantico, Буенос Айрес



2. Connaught Bar, Лондон



1. Dante, Ню Йорк



/lifestyle.bg Има много причини да посетим Ню Йорк, но ето една от най-неустоимите - бар, наречен Dante. Непременно трябва да се отбием през него не за друго, а защото само преди няколко дни той беше избран за най-добрия бар света.За 11-а поредна година на пищна церемония в Лондон се събраха бармани и ресторантьори от цял свят, за да определят най-добрите 50 бара в света.Подреждането на баровете в съответната класация е направено от членовете на международна академия, които са над 500 от различни страни в света. В него попадат хотелски и ресторантски барове, и други заведения от този тип от 25 градa в 22 държави.САЩ, Великобритания водят с най-много барове, попадащи в класацията - 10 за Острова и седем за САЩ. Междувременно Сингапур са първенци за Азия - с цели шест избрани бара.Forbes ни представят най-добрите 50, от които ние сме подбрали първите 10 в класацията, показани във възходящ ред. Нека хвърлим едно око, за да имаме предвид къде да пием по един коктейл по време на следващото ни пътуване.10. Licoreria Limantour, Мексико Сити9. The Old Man, Хонгконг8. Atlas, Сингапур7. The Clumsies, Атина6. Attaboy, Ню Йорк5. American Bar, Лондон4. The NoMad, Ню Йорк3. Floreria Atlantico, Буенос Айрес2. Connaught Bar, Лондон1. Dante, Ню Йорк Днес+ Запази и Сподели