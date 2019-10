Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

07:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Левски, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Сампдория

08:40 BNT 3: УЕФА Евроквалификации магазинно предаване /4 епизод/

09:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Пекин Финал

09:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

10:00 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Блекпул, мач от английската Лига 1 /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Падерборн - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига

11:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

11:30 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио Финал

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Аталанта - Шахтьор Втора среща от груповата фаза

12:00 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - четвъртфинали (WTA Premier Mandatory - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Веен Вийсбаден - Кьолн, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

12:25 BNT 3: Футбол: Волфсбергер - Рома, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

13:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Пирин, мач от Втора професионална лига /п/

13:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

14:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Рединг, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Удинезе

14:25 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

15:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Дунав, мач от efbet Лига /п/

15:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Монако - Андора

15:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Каляри

17:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Наполи

18:05 Nova Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Рочдейл, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 Film Plus: Тенис: Патриция Мария Тиг - Елена Рибакина (Bucharest Open, Букурещ; WTA International - финал и награждаване, повторение)

19:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

20:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Хофенхайм Мач от германската Бундеслига

20:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:50 BNT 3: УЕФА Евроквалификации магазинно предаване /4 епизод/

21:00 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/

21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Партизан - Тофаш

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 BNT 3: Арена волейбол

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

21:45 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Ховентут - Бреша

22:00 TV+: Футбол: Хетафе - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Ювентус

22:15 Nova Sport: Футбол: Челси - Гримзби Таун, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

22:45 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Арсенал, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

23:30 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Виктория Кузмова (Bucharest Open, Букурещ; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

23:30 Diema Sport: Футбол: Славия - Царско село, мач от efbet Лига /п/

