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Разследват среднощно меле в златаришко село

07.10.2019 11.56

Разследване за хулиганство е започнато в полицейското управление в Елена, след сигнал за сбиване между група мъже. Случката се е разиграла в с. Горско ново село в неделя около 01,00 ч., съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че двама на 17 и 25 години от с. Росно са нанесли побой над младежи на 18 и 24 години от с. Горско ново село и са повредили лек автомобил. Пострадалите са били прегледани от екип на Спешна помощ, при което е установено, че са им нанесени охлузни рани. По случая е започнато досъдебно производство.

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