Още снимки: test Разследват среднощно меле в златаришко село Разследване за хулиганство е започнато в полицейското управление в Елена, след сигнал за сбиване между група мъже. Случката се е разиграла в с. Горско ново село в неделя около 01,00 ч., съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.



Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че двама на 17 и 25 години от с. Росно са нанесли побой над младежи на 18 и 24 години от с. Горско ново село и са повредили лек автомобил. Пострадалите са били прегледани от екип на Спешна помощ, при което е установено, че са им нанесени охлузни рани. По случая е започнато досъдебно производство. Разследване за хулиганство е започнато в полицейското управление в Елена, след сигнал за сбиване между група мъже. Случката се е разиграла в с. Горско ново село в неделя около 01,00 ч., съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че двама на 17 и 25 години от с. Росно са нанесли побой над младежи на 18 и 24 години от с. Горско ново село и са повредили лек автомобил. Пострадалите са били прегледани от екип на Спешна помощ, при което е установено, че са им нанесени охлузни рани. По случая е започнато досъдебно производство. Днес+ Запази и Сподели



