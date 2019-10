Още снимки: test Американската икономика става все по-бавна. И икономистите очакват това да се задълбочи Американската икономика показва първи сигнали на по-сериозно забавяне след излизането на относително песимистични резултати в началото на месеца. Според експертите тази тенденция не само ще се запази, но и ще се задълбочи през следващите месеци.



В изследване на National Association for Business Economics растежът на брутният вътрешен продукт (БВП) на Щатите ще се свие до под 2% за първи път от 2016 година. Предходното проучване на асоциацията прогнозира такъв от 2,1%, докато последната прогноза е за ръст от 1,8%.



Въпреки това всички 54 икономисти, включили се в анкетата, не смятат, че американската икономика ще навлезе в рецесия в краткосрочен план, пише CNN Business.



През миналата седмица Institute for Supply Management излезе с изследване, в което се посочва, че производственият сектор се е свил за втори пореден месец през септември. Един от индексите, оценяващи растежа на индустрията, е отчел най-бавния си ръст от юни 2009 година.



Секторът на услугите също се забавя, а противоречивите данни за пазара на труда повдигат въпроса дали Федералният резерв няма отново да пристъпи към разхлабване на монетарната политика за стимулиране на растежа.



Все пак някои анализатори акцентират върху това, че резултатите не са чак толкова притеснителни. Що се отнася до представянето на пазара на труда, през септември заетостта е нараснала по-малко от очакваното, но американската икономика се доближава до рекордни нива при този показател.



