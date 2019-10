Още снимки: test Учени "претеглят" китове с помощта на дронове Как се измерва теглото на жив кит? Очевидният отговор е "много внимателно". Ясно е, че огромните морски бозайници не могат да бъдат поставени на кантар. За целта специалисти от Дания и САЩ разчитат на помощта на дронове, съобщава Юрик алърт.



Учени от датския Институт за перспективни изследвания в Орхус и океанографския институт "Удс Хоул" в Масачузетс, САЩ, са установили как с точност да измерват теглото на живеещи на свобода китове, като за целта използват единствено въздушни снимки, направени от дронове, предава БТА.



Новаторският метод, описан в сп. "Methods in Ecology and Evolution", може да се използва, за да се придобият повече знания за физиологията и екологията на едрите морски обитатели.



Измервайки телесната дължина, широчина и височина на свободно живеещи Южни гладки китове, фотографирани от дронове, изследователите са разработили модел, който точно изчислява телесния обем и масата им. Заради огромните им размери досега единственият начин за получаването на подобна информация е бил да се претеглят мъртви или изхвърлени на брега екземпляри.



