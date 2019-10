Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 BNT 3: БНТ на 60 години: Мач на годината двубой между отбори на Съюза на артистите в България и Съюза на музикалните дейци /1975 г./, 2 част

08:00 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

08:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

09:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Сампдория

09:15 BNT 3: Футбол: Среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

09:30 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио Финал

10:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

11:00 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

11:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Байер Леверкузен Втора среща от груповата фаза

11:30 BNT 3: БНТ на 60 години: Мач на годината двубой между отбори на Съюза на артистите в България и Съюза на музикалните дейци /1975 г./, 3 част

11:30 Film Plus: Пряко: Тенис: China Open, Пекин - финал (WTA Premier Mandatory)

12:00 BNT 3: Футбол: Ференцварош - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

12:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Байерн Мюнхен -Олимпия Милано

12:00 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:30 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Удинезе

14:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

14:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 9-и епизод /п/

14:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Анастасия Павлюченкова (Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака; WTA Premier - финал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Рединг, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига /п/

14:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Мьонхенгладбах - Аугсбург, директно

14:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин Финал

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:30 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Петра Мартич (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Челси, мач от английската Висша лига, директно

16:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Max Sport 2: Серия А: Болоня - Лацио

16:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Каляри

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Волфсбург - Унион Берлин, директно

17:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:30 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Масаки Дои (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - финал, повторение)

17:30 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига, директно

17:55 BNT 3: Баскетбол: Берое - Левски Лукойл - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от Стара Загора

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

18:50 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен, директно

19:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Ребека Петерсон (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International - финал и награждаване, повторение)

19:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Наполи

19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:30 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, директно

19:40 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Уникаха - Будучност

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:15 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига, директно

20:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

20:30 Film Plus: Тенис: София Кенин - Саманта Стосър (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - финал и награждаване, повторение)

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, запис

21:30 Ring.BG: Звездите на футбола

21:45 Max Sport 3: Серия А: Интер - Ювентус

22:00 Nova Sport: Футбол: Милтън Кийнс Донс - Ливърпул, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

22:10 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

22:45 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис

23:25 BNT 3: Футбол: Среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

23:30 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - финал (WTA Premier Mandatory - повторение)

