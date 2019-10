Още снимки: test Фандъкова: Следим в реално време натоварването на всяка линия на градския транспорт Една от големите задачи, която трябва да решим в следващата година, е да увеличим привлекателността на градския транспорт. Първите стъпки са изграждането на метрото, нови автобуси, тролеи и трамваи, а втората - по-бърз и удобен градски транспорт. С електронната система за таксуване, която се изгражда, ще следим в реално време натоварването на всяка линия. Това ще ни позволи да реагираме с допълнително транспортно обслужване там, където е необходимо“. Това обясни кандидатът за кмет на София Йорданка Фандъкова по време на среща с IT експерти от българската софтуерна компания Develop Soft, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.



През 2020 г. електронната система за таксуване в градския транспорт ще бъде завършена и ще даде възможност пътуването да се заплаща според реално изминато разстояние или време. Системата осигурява повече удобство за гражданите и слага край на опашките, защото всяка карта или билет ще могат да се купуват и зареждат през телефона, компютъра или банкова карта.



„За сигурността на пътниците и водачите във всички автобуси, тролеи, трамваи и метровлакове в момента се поставят камери. Системата за видеонаблюдение ще е част от системата за сигурност, която изградихме и разширяваме“, допълни Фандъкова. Тя подчерта, че средната скорост на градския транспорт трябва да бъде увеличена. „Това става чрез системата за управление на трафика, която осигурява приоритетно пропускане на колите на градския транспорт през кръстовища, когато изостават от графика си. За това помагат и бус лентите, и камерите за контрол, които поставихме“, обясни тя.



По време на срещата беше обсъдена и стратегията за създаване на електронна община и дигитализация на процесите и услугите за гражданите и бизнеса. „Нашата цел е да осигурим удобство и бързина при използването на всички административни услуги за гражданите. Анализите показват, че 2-3 дни всяка година хората отделят за попълване на документи, свързани с администрацията. Нашата цел е да спестим максимално това време на гражданите и на бизнеса“, каза Йорданка Фандъкова.



