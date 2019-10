Още снимки: test Компаниите, които печелят по $1 милион за по-малко от 20 минути На фона на броя на компаниите в корпоративния свят с капитализации, надхвърлящи милиарди долари, е трудно човек да си представи огромните приходи, които тези гиганти правят. Техните печалби надхвърлят стотици милиарди долари всяка година.



Колко обаче печелят те само за един час? Според данни на платформата HowMuch, направени на база изчисления на Fortune, 70 дружества в света печелят над 1 милион долара в рамките на един час. В нова инфографика те представят тези, които успяват да правят това за по-малко от 20 минути.



В глобален мащаб най-печелившата компания е енергийният гигант Saudi Aramco. На ден тя генерира 304,04 милиона долара, като 1 милион долара прави за по-малко от 5 минути. Или по-точно за 4,7 минути, показват изчисленията.



На второ място е технологичният лидер Apple. Производителят на iPhone печели 1 милион долара за 8,8 минути, а за ден - 163,1 милиона долара. Трета е Industrial and Commercial Bank of China, чиято печалба за 24 часа възлиза на 123,29 милиона долара. Банката успява да прави по 1 милион долара за 11,7 минути.



За 13,2 минути прави това южнокорейският технологичен производител Samsung, който генерира печалба от 109,3 милиона долара за един ден. Ето и кои са останалите компании, които печелят по 1 милион долара за по-малко от 20 минути:



China Construction Bank - 105,48 милиона на ден и 1 милион за 13,7 минути;

JPMorgan Chase - 88,97 милиона на ден и 1 милион да 16,2 минути;

Alphabet - 84,21 милиона долара на ден и 1 милион за 17,1 минути;

Agricultural Bank of China - 83,99 милиона долара на ден и 1 милион за 17,1 минути;

Bank of America - 77,2 милиона долара на ден и 1 милион за 18,7 минути;

