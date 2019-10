Още снимки: test Как турските сериали завладяват света? Турция е на второ място след САЩ по телевизионна дистрибуция в световен мащаб - производството ? намира огромна публика в Русия, Китай, Корея и Латинска Америка. У нас също е добре познато. На какво се дължи огромният успех разказва The Guardian и Фатима Бхуто, която е пакистанска писателка, журналистка и обещественик, племенница на бившата президентка на Пакистан Беназир Бхуто и внучка на генерал Зулфикар Али Бхуто.



Турските сериали дизи и тяхната популярност



Един от хората, с които тя говори по въпроса - д-р Арзу Йозтюркмен, която преподава история в университета Богазиджи в Истанбул - я смъмря, че "първото нещо, по което ще трябва да постигнем съгласие, е: не ги наричайте сапунени опери". "Ние сме много против това." Това, което Турция произвежда за телевизията не са сапунени опери, теленовели или исторически драми: тези неща са дизи. Те са "жанр в процес на развитие", добавя тя и са със собствени уникални разкази и специално написани музикални партитури и са много, много популярни.



Понастоящем Чили е най-големият потребител на дизи по отношение на броя продадени шоу програми, докато Мексико, а след това и Аржентина са страните, които плащат най-много за тях.



Те представляват мащабни епоси, като всеки епизод обикновено продължава около два часа или повече. Цената на рекламното време в Турция е ниска, а държавната служба, отговаряща за медиите, разпорежда на всеки 20 минути съдържание да има по седем минути реклами. Всяко дизи има свой оригинален саундтрак и може да съдържа до 50 основни героя, a снимките обикновено са на място в сърцето на историческия Истанбул. Студийните снимки се използват само, когато това се наложи.



Есет, който е работил върху може би най-известния от всички дизи - "Великолепният век" - разказва, че те обикновено се придържат към няколко основни постулати. Когато този сериал се излъчва за пръв път в Турция през 2011 г., печели една трета от телевизионната аудитория в страната. Шоуто разполага с множество исторически консултанти и продуцентски екип от 130 души, като само по костюмите работят 25 от тях. "Великолепният век" става толкова популярен в Близкия изток, че арабският туризъм до Истанбул нараства скокообразно. Турският министър на културата и туризма дори престава да начислява такси за излъчване на някои арабски държави. Global Agency - един от основните дистрибутори на дизи, изчислява, че дори без да се броят най-скорошните купувачи в Латинска Америка, сериалът е бил видян от повече от 500 милиона души по света. Той е и първият дизи, купен от Япония. От 2002 г. насам около 150 турски дизи са продадени в повече от 100 страни, сред тях Алжир, Мароко и България. Но именно "Великолепният век" прокарва пътя на другите.



Дизи срещи западните продукции - предимства и разлики



Международният успех на този тип сериали е само един от показателите за начина, по който през 21 век новите форми на масовата култура, идваща от Изток - от Боливуд до К-поп - оспорват господството на американската поп култура.



Турският актьор Халит Ергенч от "Великолепния век" смята, че успехът на жанрът се дължи отчасти на факта, че американската телевизия забавлява, но не трогва. "Те не се докосват до чувствата, които ни правят хора", споделя той.



Турските сериали са задвижвани от разкази, които изправят традиционните ценности и принципи срещу емоционалната и духовна поквара на съвременния свят. Историята във Fatmagul'un Sucu Ne? ("Каква е вината на Фатмагюл?", при нас познат като "Пепел от рози") се занимава с мястото на жената в обществото, като същевременно я подлага на безброй проблеми - от принудителния брак до напрегнатите семейни отношения, до задушаващата сила на богатите. Шоуто става огромен хит в Аржентина, а в Испания броят на зрителите достига близо един милион на епизод. Фатмагюл скоро ще получи пълен римейк под формата на испанска теленовела, адаптирана за ежедневния, получасов следобеден формат.



Въпреки че жанрът са се занимавали и с теми като злоупотреби, изнасилвания и убийства, като цяло в тях турските мъже са представени като по-романтични от Ромео. "Те показват на хората онова, което искат да видят", разказва Пънар Челикел, моден редактор от Истанбул. "То не е реално." И все пак Есет твърди, че сериалът за Фатмагюл е новаторски в подхода си към проблемите на жените. Преди това водещите на промяната и героите на дизи историите винаги са били мъже, но "в сериала не се приема мястото на жените като покорни и невидими".



Друга успешна продукция е военното дизи "Клетвата" (Soz). Сериалът е направен от компанията, която стои зад "Великолепния век" Tims Production. Селин Арат - директор на международните операции в Tims Productions отбелязва, че "Клетвата" е "първото турско шоу, което надминава един милион абонати в YouTube".



Савджи е човекът, който задава тона на дизи-индустрията като цяло и днес подготвя английска адаптация на "Великолепния век". Той споделя, че техните сериали все още не са проникнали в англоезичния свят. Това може да е така, защото публиката в САЩ и Великобритания не обича да гледа предавания със субтитри, обяснява Савджи, "или може би, че в края на краищата тук винаги става въпрос за една държава с ислямско вероизповедание."



Звездата на друг хитов сериал "Перла" Къванч Татлъту смята, че публиката по света все повече ще се обръща към дизитата за сметка на западните продукции. "Повечето от тези аудитории смятат, че техните ежедневни истории са подминавани от Холивуд и Европа", казва Татлъту. "Това в крайна сметка е въпрос на многообразие в разказването на истории. Разбирам привлекателността на някоя продукция като Breaking Bad или Game of Thrones, и двете са невероятни телевизионни предавания. Но въпреки това някои хора могат да са недоволни от тези холивудски теми и може би желаят да гледат истории, към които да се чувстват по-съпричастни."



Политиката и турските сериали



Стигаме и до лицето Фади Исмаил, генерален мениджър на филиала O3 Productions на Медийния център за Близкия изток (МЦБ). Той е отговорен за изнасянето на турската телевизия в Близкия изток. Исмаил даже споделя, че е "човекът, който открива турската култура за целия свят чрез телевизията". МЦБ е най-големият телевизионен оператор в Близкия изток и Северна Африка, където живеят почти 400 милиона души. Той има канал за новини, детски канал, канал за жени, канал Боливуд и 24-часов драматичен канал, по който се излъчват египетски сапунки, корейски драми и латиноамерикански теленовели.



През последните 18 месеца обаче международният обсег на турската телевизия е бил значително ограничен. В 1 часа сутринта на 2 март 2018, саудитско-арабско време, МЦБ сваля от ефира всичките си турски сериали. Изтеглени са били шест дизи, което им е струвало 25 милиона долара. "Има решение за премахване на цялата турска драма от няколко телевизионни мрежи в региона", заявява говорителят на центъра. "Не мога да потвърдя кой е взел решението."



От 2015 г., престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман е водел преговори за закупуване на МЦБ, но решава, че исканата цена от 3 млрд. долара е твърде висока. Две години по-късно той арестува по-голямата част от членовете на борда за нещо, което е било представено като корупционна проверка. След 83-дневен престой в луксозен затвор основателят на МЦБ Валид бин Ибрахим Ал Ибрахим, саудитски бизнесмен, чиято сестра е била омъжена за бивш саудитски крал, е бил освободен. Сега компанията му има нов таен мажоритарен собственик, чието първо бизнес решение е било да се анулират всички дизи програми на МЦБ.



Преди това регионът на Близкия изток и Северна Африка е бил с най-голямото международно потребление на турски сериали. "Великолепният век" е бил рекламиран заедно с Game of Thrones в Дубай, докато Едже Йоренч - сценаристката на Фатмагюл - била помолена от Саудитска Арабия да напише телевизионни сериали за местните ? канали, а според някои слухове принцове и политици разпитвали за бъдещите развития на някои от сюжетните линии по време на държавни посещения в Турция. Възможно е този вид турска мека сила да е подразнила престолонаследникът на Саудитска Арабия. Освен това сигурно е бил вбесен от дръзкото турско пренебрегване на блокадата срещу Катар през 2017 г. Така през 2018 г. Мохамед бин Салман обвинява президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, че се опитвал да изгради нов "османски халифат" и набързо премахва всички дизи от близкоизточната телевизия.



Влиянието на Ердоган и турското правителство



Трудно е да се раздели политиката, вътрешна и геополитическа, от възходящия импулс на дизитата. Самият Ердоган не е харесвал "Великолепния век" и го е намирал за твърде рискован и недостатъчно свързан с реалната османска история. Правителството му оттегля разрешението на продуцентите да снимат в исторически обекти като двореца Топкапи, а Turkish Airlines премахва сериала от развлекателни си програми, за да избегне гнева на правителството. Един депутат от Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на Ердоган дори стига дотам, че внася парламентарна петиция за законова забрана на шоуто.



При сериала "Великолепният век" целта никога не е била да се използва от държавата за изнасяне на турска мека сила към света, но при някои дизи са получава точно това. Две по-скорошни продукции за турската обществена телевизия - TRT са направени с пълното одобрение на правителството, едва ли не и под негово директно ръководство. Едната от тях "Dirilis: Ertugrul" или "Възкресение: Ертугрул". Лозунгът на сериала е "Пробуждане на нацията" и в продължение на пет сезона зрителите гледат как Ертугрул се бие срещу кръстоносците, монголите, християнските византийци и др. Той е най-популярното предаване, излъчвано по държавната телевизия. "Докато лъвовете не започнат да пишат собствените си истории", казва Ердоган за сериала, "техните ловци винаги ще бъдат героите."



Печалбата от дизи



Към 2023 г. турското правителство очаква печалба от около 1 млрд. долара от износ на дизи. Според Изет Пинто (основателят на Global Agency - основният дистрибутор на дизи) обаче 500 милиона долара са по-реалистична цел, имайки предвид загубата на пазара в Близкия Изток. Но той предвижда, че правата за римейкове, експанзията в Латинска Америка и отварянето на Западна Европа - по-специално на Италия и Испания - ще помогнат за компенсирането на тези загуби.



Според Селин Арат от Tims Productions турските сериали са достигнали стабилно ниво на популярност. Търсенето може да не нарасне много повече, но има глобален глад за това, което турската телевизия може да предложи. Арат признава, че саудитската позиция срещу дизи действително е временен неуспех за тях, но подчертава, че това няма да бъде краят на турската дизи инвазия. Турция е на второ място след САЩ по телевизионна дистрибуция в световен мащаб - производството ? намира огромна публика в Русия, Китай, Корея и Латинска Америка. У нас също е добре познато. На какво се дължи огромният успех разказва The Guardian и Фатима Бхуто, която е пакистанска писателка, журналистка и обещественик, племенница на бившата президентка на Пакистан Беназир Бхуто и внучка на генерал Зулфикар Али Бхуто.Турските сериали дизи и тяхната популярностЕдин от хората, с които тя говори по въпроса - д-р Арзу Йозтюркмен, която преподава история в университета Богазиджи в Истанбул - я смъмря, че "първото нещо, по което ще трябва да постигнем съгласие, е: не ги наричайте сапунени опери". "Ние сме много против това." Това, което Турция произвежда за телевизията не са сапунени опери, теленовели или исторически драми: тези неща са дизи. Те са "жанр в процес на развитие", добавя тя и са със собствени уникални разкази и специално написани музикални партитури и са много, много популярни.Понастоящем Чили е най-големият потребител на дизи по отношение на броя продадени шоу програми, докато Мексико, а след това и Аржентина са страните, които плащат най-много за тях.Те представляват мащабни епоси, като всеки епизод обикновено продължава около два часа или повече. Цената на рекламното време в Турция е ниска, а държавната служба, отговаряща за медиите, разпорежда на всеки 20 минути съдържание да има по седем минути реклами. Всяко дизи има свой оригинален саундтрак и може да съдържа до 50 основни героя, a снимките обикновено са на място в сърцето на историческия Истанбул. Студийните снимки се използват само, когато това се наложи.Есет, който е работил върху може би най-известния от всички дизи - "Великолепният век" - разказва, че те обикновено се придържат към няколко основни постулати. Когато този сериал се излъчва за пръв път в Турция през 2011 г., печели една трета от телевизионната аудитория в страната. Шоуто разполага с множество исторически консултанти и продуцентски екип от 130 души, като само по костюмите работят 25 от тях. "Великолепният век" става толкова популярен в Близкия изток, че арабският туризъм до Истанбул нараства скокообразно. Турският министър на културата и туризма дори престава да начислява такси за излъчване на някои арабски държави. Global Agency - един от основните дистрибутори на дизи, изчислява, че дори без да се броят най-скорошните купувачи в Латинска Америка, сериалът е бил видян от повече от 500 милиона души по света. Той е и първият дизи, купен от Япония. От 2002 г. насам около 150 турски дизи са продадени в повече от 100 страни, сред тях Алжир, Мароко и България. Но именно "Великолепният век" прокарва пътя на другите.Дизи срещи западните продукции - предимства и разликиМеждународният успех на този тип сериали е само един от показателите за начина, по който през 21 век новите форми на масовата култура, идваща от Изток - от Боливуд до К-поп - оспорват господството на американската поп култура.Турският актьор Халит Ергенч от "Великолепния век" смята, че успехът на жанрът се дължи отчасти на факта, че американската телевизия забавлява, но не трогва. "Те не се докосват до чувствата, които ни правят хора", споделя той.Турските сериали са задвижвани от разкази, които изправят традиционните ценности и принципи срещу емоционалната и духовна поквара на съвременния свят. Историята във Fatmagul'un Sucu Ne? ("Каква е вината на Фатмагюл?", при нас познат като "Пепел от рози") се занимава с мястото на жената в обществото, като същевременно я подлага на безброй проблеми - от принудителния брак до напрегнатите семейни отношения, до задушаващата сила на богатите. Шоуто става огромен хит в Аржентина, а в Испания броят на зрителите достига близо един милион на епизод. Фатмагюл скоро ще получи пълен римейк под формата на испанска теленовела, адаптирана за ежедневния, получасов следобеден формат.Въпреки че жанрът са се занимавали и с теми като злоупотреби, изнасилвания и убийства, като цяло в тях турските мъже са представени като по-романтични от Ромео. "Те показват на хората онова, което искат да видят", разказва Пънар Челикел, моден редактор от Истанбул. "То не е реално." И все пак Есет твърди, че сериалът за Фатмагюл е новаторски в подхода си към проблемите на жените. Преди това водещите на промяната и героите на дизи историите винаги са били мъже, но "в сериала не се приема мястото на жените като покорни и невидими".Друга успешна продукция е военното дизи "Клетвата" (Soz). Сериалът е направен от компанията, която стои зад "Великолепния век" Tims Production. Селин Арат - директор на международните операции в Tims Productions отбелязва, че "Клетвата" е "първото турско шоу, което надминава един милион абонати в YouTube".Савджи е човекът, който задава тона на дизи-индустрията като цяло и днес подготвя английска адаптация на "Великолепния век". Той споделя, че техните сериали все още не са проникнали в англоезичния свят. Това може да е така, защото публиката в САЩ и Великобритания не обича да гледа предавания със субтитри, обяснява Савджи, "или може би, че в края на краищата тук винаги става въпрос за една държава с ислямско вероизповедание."Звездата на друг хитов сериал "Перла" Къванч Татлъту смята, че публиката по света все повече ще се обръща към дизитата за сметка на западните продукции. "Повечето от тези аудитории смятат, че техните ежедневни истории са подминавани от Холивуд и Европа", казва Татлъту. "Това в крайна сметка е въпрос на многообразие в разказването на истории. Разбирам привлекателността на някоя продукция като Breaking Bad или Game of Thrones, и двете са невероятни телевизионни предавания. Но въпреки това някои хора могат да са недоволни от тези холивудски теми и може би желаят да гледат истории, към които да се чувстват по-съпричастни."Политиката и турските сериалиСтигаме и до лицето Фади Исмаил, генерален мениджър на филиала O3 Productions на Медийния център за Близкия изток (МЦБ). Той е отговорен за изнасянето на турската телевизия в Близкия изток. Исмаил даже споделя, че е "човекът, който открива турската култура за целия свят чрез телевизията". МЦБ е най-големият телевизионен оператор в Близкия изток и Северна Африка, където живеят почти 400 милиона души. Той има канал за новини, детски канал, канал за жени, канал Боливуд и 24-часов драматичен канал, по който се излъчват египетски сапунки, корейски драми и латиноамерикански теленовели.През последните 18 месеца обаче международният обсег на турската телевизия е бил значително ограничен. В 1 часа сутринта на 2 март 2018, саудитско-арабско време, МЦБ сваля от ефира всичките си турски сериали. Изтеглени са били шест дизи, което им е струвало 25 милиона долара. "Има решение за премахване на цялата турска драма от няколко телевизионни мрежи в региона", заявява говорителят на центъра. "Не мога да потвърдя кой е взел решението."От 2015 г., престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман е водел преговори за закупуване на МЦБ, но решава, че исканата цена от 3 млрд. долара е твърде висока. Две години по-късно той арестува по-голямата част от членовете на борда за нещо, което е било представено като корупционна проверка. След 83-дневен престой в луксозен затвор основателят на МЦБ Валид бин Ибрахим Ал Ибрахим, саудитски бизнесмен, чиято сестра е била омъжена за бивш саудитски крал, е бил освободен. Сега компанията му има нов таен мажоритарен собственик, чието първо бизнес решение е било да се анулират всички дизи програми на МЦБ.Преди това регионът на Близкия изток и Северна Африка е бил с най-голямото международно потребление на турски сериали. "Великолепният век" е бил рекламиран заедно с Game of Thrones в Дубай, докато Едже Йоренч - сценаристката на Фатмагюл - била помолена от Саудитска Арабия да напише телевизионни сериали за местните ? канали, а според някои слухове принцове и политици разпитвали за бъдещите развития на някои от сюжетните линии по време на държавни посещения в Турция. Възможно е този вид турска мека сила да е подразнила престолонаследникът на Саудитска Арабия. Освен това сигурно е бил вбесен от дръзкото турско пренебрегване на блокадата срещу Катар през 2017 г. Така през 2018 г. Мохамед бин Салман обвинява президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, че се опитвал да изгради нов "османски халифат" и набързо премахва всички дизи от близкоизточната телевизия.Влиянието на Ердоган и турското правителствоТрудно е да се раздели политиката, вътрешна и геополитическа, от възходящия импулс на дизитата. Самият Ердоган не е харесвал "Великолепния век" и го е намирал за твърде рискован и недостатъчно свързан с реалната османска история. Правителството му оттегля разрешението на продуцентите да снимат в исторически обекти като двореца Топкапи, а Turkish Airlines премахва сериала от развлекателни си програми, за да избегне гнева на правителството. Един депутат от Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на Ердоган дори стига дотам, че внася парламентарна петиция за законова забрана на шоуто.При сериала "Великолепният век" целта никога не е била да се използва от държавата за изнасяне на турска мека сила към света, но при някои дизи са получава точно това. Две по-скорошни продукции за турската обществена телевизия - TRT са направени с пълното одобрение на правителството, едва ли не и под негово директно ръководство. Едната от тях "Dirilis: Ertugrul" или "Възкресение: Ертугрул". Лозунгът на сериала е "Пробуждане на нацията" и в продължение на пет сезона зрителите гледат как Ертугрул се бие срещу кръстоносците, монголите, християнските византийци и др. Той е най-популярното предаване, излъчвано по държавната телевизия. "Докато лъвовете не започнат да пишат собствените си истории", казва Ердоган за сериала, "техните ловци винаги ще бъдат героите."Печалбата от дизиКъм 2023 г. турското правителство очаква печалба от около 1 млрд. долара от износ на дизи. Според Изет Пинто (основателят на Global Agency - основният дистрибутор на дизи) обаче 500 милиона долара са по-реалистична цел, имайки предвид загубата на пазара в Близкия Изток. Но той предвижда, че правата за римейкове, експанзията в Латинска Америка и отварянето на Западна Европа - по-специално на Италия и Испания - ще помогнат за компенсирането на тези загуби.Според Селин Арат от Tims Productions турските сериали са достигнали стабилно ниво на популярност. Търсенето може да не нарасне много повече, но има глобален глад за това, което турската телевизия може да предложи. Арат признава, че саудитската позиция срещу дизи действително е временен неуспех за тях, но подчертава, че това няма да бъде краят на турската дизи инвазия. /money.bg Днес+ Запази и Сподели