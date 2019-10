Още снимки: test Мила Кунис, Дакота Фанинг, Мили Боби Браун - звездите, чиято първа целувка е била на екран Всички си спомняме първата целувка - за някои едно от най-приятните преживявания, за други едно от най-неудобните моменти в живота. Както и да сме се почувствали, обикновено в спомените ни изплува усещането за една много специална интимност.



Оказва се обаче, че за много от известните личности първата целувка въобще не е била нито нещо специално, нито нещо интимно, защото се е случила по време на снимки. Да видим кратката история на пет известни личности и какви са впечатленията им от първата целувка, според Insider.



Мила Кунис



Първата целувка на Мила Кунис е с Аштън Кътчър. Случва се по време на снимките на "Шеметни години". Макар сега Аштън да ? е съпруг, тогава за нея той е просто един непознат.



Пред списание People актрисата споделя, че се е чувствала ужасно притеснена. По онова време Аштън вече е бил доста известен, а Мила още тогава го е смятала за много сладък.



Кирстен Дънст



Първата целувка на Кирстен Дънст е във филм за вампири. Чувствала се е просто "отвратително", защото е била твърде млада. Кой е бил филмът ли? "Интервю с вампир" от 1994 г.



Дакота Фанинг



Нейната първа целувка е по време на снимките на романтичната драма от 2002 г. "Сватбен сезон", където тя играе по-младата версия на героинята на Рийз Уидърспун.



"Бях наистина, наистина нервна, защото никога преди не бях целувала момче, и то по устните", откровена е актрисата в предаването The Tonight Show.



Мили Боби Браун



Оказва се, че специалният момент на първата целувка и за Мили Боби Браун е по време на снимки, и то на Stranger Things. Там героинята й Илевън целува приятеля си Майк Уилър (Фин Волфхард).



"Беше странно. Да си заобиколена от 250 души снимачен екип, които те гледат как се целуваш с някого, е като "Уау!", казва актрисата пред списание People.



Ашли Бенсън



Случва ? се по време на снимките на сериала Days of Our Lives. Ашли признава, че е била много изнервена не само защото е ставало дума за първата ? в живота целувка, но и защото не е била сигурна какво и как точно трябва да направи.



