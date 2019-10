Още снимки: test Рами Малек, Даниел Крейг, Bond 25, No Time to Die и защо двамата са се целунали Въпреки че през годините по кината се завъртяха 24 филма за Джеймс Бонд с няколко различни актьора в главната роля, този франчайз остава един от най-обичаните и може би неизчерпаемите.



През 2020 г. предстои да видим какво ще се случва в No Time to Die. До момента знаем, че Джеймс Бонд (Даниел Крейг) се е отдал на заслужена почивка в Ямайка, но тя бива прекъсната, разбира се, защото светът отново е в опасност.



Бонд трябва да спаси учен, който е бил отвлечен от престъпна организация, за да използва знанията му за зли цели. Предводителят на лошите пък ще бъде изигран от носителя на Оскар Рами Малек.



За момента нямаме нито трейлър, нито поглед над злодея, но Малек каза нещо много интересно в шоуто на Стивън Колбърт. Водещият го попита какво е да работиш с Даниел Крейг, а актьорът отвърна, че той е любимият му Джеймс Бонд.



След това обаче сподели, че по време на снимките е имало момент, в който той, Крейг и режисьорът Кари Фукунага са се чудели как да направят една сцена. С часове са седели на маса и са обсъждали всевъзможни варианти.



/lifestyle.bg