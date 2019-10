Още снимки: test В Либия са убити 35 наемници от армията „Вагнер“ В Либия са убити 35 руски наемници от армията "Вагнер", воюващи на страната на бунтовния генерал Халифа Хафтар, който се противопоставя на международно признатото правителство, съобщи в. "The Times".



В африканската страна продължава войната между правителствените сили и бунтовниците на Хафтар, който беше сред висшите военни на режима на Моамар Кадафи, напомня изданието. Сега той е подкрепян от Кремъл. Армията "Вагнер", чиито войници воюват на негова страна, се контролира от бизнесмена Евгений Пригожин, приближен до руския президент Владимир Путин. Той е наричан "готвачът на Путин" заради договорите с Кремъл за доставка на храна.



Източник от британското правителство е съобщил пред "The Times", че в Либия има стотици руски наемници, осигуряващи на Хафтар артилерия, безпилотни летателни апарати и логистика. Русия отрича, че се намесва в Либия с военна сила.



Вчера обаче стана известно, че 35-ма войници от армията "Вагнер" са били убити през септември, когато силите на признатото то ООН правителство в Триполи са предприели въздушна атака срещу позициите на размирниците.



Либийските военни са показали видео, на което са заснети разбитите позиции с разпилени лични вещи на руските наемници. Сред тях се вижда банкова карта на името на Вадим Бекшенев. Той е бил командир на отряд от "Вагнер". Ранените при въздушната атака руснаци са били изведени от страната за лечение в Русия. Сред тях е Александър Кузнецов, когото Путин лично награди в Кремъл през 2016 г.



