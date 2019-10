Още снимки: test Деми Мур, Inside Out и какви успехи постигна биографичната книга на актрисата От няколко седмици наред непрекъснато се говори за Деми Мур. Причината е биографичната ? книга Inside Out, която излезе на 24 септември в САЩ и успя да разбуни духовете не само на медиите, но и бившите на актрисата - Брус Уилис и Аштън Кътчър.



Деми Мур по никакъв начин не се притеснява да споделя не само шокиращи разкрития за личния си живот, но и пиперлива информация, свързана именно с бившите ? съпрузи.



Оказва се всички тези провокативни и интересни истории от живота на актрисата са много интересни за феновете ? и книгата бързо се превръща в много успешна. За по-малко от две седмици на пазара Inside Out оглави списъка с бестселъри на New York Times.



Очевидно доволна от постижението си, Деми Мур побърза да се похвали със снимка в Instagram, на която я виждаме да държи книгата си. "Това постижение е много повече, отколкото очаквах. Поразена съм от подкрепата и любовта ви. Благодаря ви, че четете и ми позволявате да се вълнувам с вас", гласи текстът под снимката.



Очаква се книгата да има още по-големи успехи в следващите няколко седмици, особено като се има предвид, че актрисата не се притеснява открито да говори в нея за пристрастяването си към наркотиците и алкохола, за това, че е била изнасилена в пубертета, за тройки и спонтанен аборт по време на брака с Аштън Кътчър и че е имала спонтанен аборт. От няколко седмици наред непрекъснато се говори за Деми Мур. Причината е биографичната ? книга Inside Out, която излезе на 24 септември в САЩ и успя да разбуни духовете не само на медиите, но и бившите на актрисата - Брус Уилис и Аштън Кътчър.Деми Мур по никакъв начин не се притеснява да споделя не само шокиращи разкрития за личния си живот, но и пиперлива информация, свързана именно с бившите ? съпрузи.Оказва се всички тези провокативни и интересни истории от живота на актрисата са много интересни за феновете ? и книгата бързо се превръща в много успешна. За по-малко от две седмици на пазара Inside Out оглави списъка с бестселъри на New York Times.Очевидно доволна от постижението си, Деми Мур побърза да се похвали със снимка в Instagram, на която я виждаме да държи книгата си. "Това постижение е много повече, отколкото очаквах. Поразена съм от подкрепата и любовта ви. Благодаря ви, че четете и ми позволявате да се вълнувам с вас", гласи текстът под снимката.Очаква се книгата да има още по-големи успехи в следващите няколко седмици, особено като се има предвид, че актрисата не се притеснява открито да говори в нея за пристрастяването си към наркотиците и алкохола, за това, че е била изнасилена в пубертета, за тройки и спонтанен аборт по време на брака с Аштън Кътчър и че е имала спонтанен аборт. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели