Още снимки: test Дженифър Лопес, Малума и първият им снимачен ден на Marry Me След дуетите си с Шакира и колаборацията с Мадона, колумбийският изпълнител Малума получи възможността да работи с друга голяма звезда от музикалната сцена.



Двамата с Дженифър Лопес ще участват в нов филм - Marry Me. За проекта разбрахме отдавна, като първоначалната имформация бе, че певицата ще си партнира с Оуен Уилсън. А през лятото дойде и изненадата, че Малума също е получил интересна роля.



В момента колумбийският изпълнител е на турне в САЩ, а Джей Ло наскоро завърши своята световна обиколка. Вчера, 3 октомври, бе първият снимачен ден на Marry Me. Екипът на филма се събра в Ню Йорк, а изпълнителите не пропуснаха да споделят вълнението си от началото на този нов проект.



То е по-голямо за Малума, защото това е първият филм, в който участва. Той е споделял в свои интервюта, че има желание да опита и в киното, но чака правилната роля. И явно тази на годеник на Джей Ло, за когото тя отказва да се омъжи буквално пред олтара заради негова изневяра, му е допаднала.



Да си партнират на снимачната площадка е удоволствие и за двамата, разбираме от публикациите им в Instagram. Първи колумбийският изпълнител сподели снимка, на която двамата с Лопес си почиват, четат сценария и се смеят.



Певицата също публикува няколко кадъра и написа: "Това е изкуството на съвместната работа. Заради него обичам професията си. Истинската магия се случва тогава, когато вдъхновението срещне отсъствието на его. Толкова е забавно, когато различни артисти се събират и всеки допринася за създаването на нещо специално и истинско."



Под публикация на Лопес, от която разбираме, че е впечатлена от съвместната им работа, Малума коментира, че е истински благодарен за предоставената му възможност. А феновете и на двамата вече нямат търпение да ги видят заедно на големия екран. След дуетите си с Шакира и колаборацията с Мадона, колумбийският изпълнител Малума получи възможността да работи с друга голяма звезда от музикалната сцена.Двамата с Дженифър Лопес ще участват в нов филм - Marry Me. За проекта разбрахме отдавна, като първоначалната имформация бе, че певицата ще си партнира с Оуен Уилсън. А през лятото дойде и изненадата, че Малума също е получил интересна роля.В момента колумбийският изпълнител е на турне в САЩ, а Джей Ло наскоро завърши своята световна обиколка. Вчера, 3 октомври, бе първият снимачен ден на Marry Me. Екипът на филма се събра в Ню Йорк, а изпълнителите не пропуснаха да споделят вълнението си от началото на този нов проект.То е по-голямо за Малума, защото това е първият филм, в който участва. Той е споделял в свои интервюта, че има желание да опита и в киното, но чака правилната роля. И явно тази на годеник на Джей Ло, за когото тя отказва да се омъжи буквално пред олтара заради негова изневяра, му е допаднала.Да си партнират на снимачната площадка е удоволствие и за двамата, разбираме от публикациите им в Instagram. Първи колумбийският изпълнител сподели снимка, на която двамата с Лопес си почиват, четат сценария и се смеят.Певицата също публикува няколко кадъра и написа: "Това е изкуството на съвместната работа. Заради него обичам професията си. Истинската магия се случва тогава, когато вдъхновението срещне отсъствието на его. Толкова е забавно, когато различни артисти се събират и всеки допринася за създаването на нещо специално и истинско."Под публикация на Лопес, от която разбираме, че е впечатлена от съвместната им работа, Малума коментира, че е истински благодарен за предоставената му възможност. А феновете и на двамата вече нямат търпение да ги видят заедно на големия екран. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели