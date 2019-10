Още снимки: test Матю Маконъхи, Чарли Хънъм, Колин Фарел, Хю Грант в новия филм на Гай Ричи The Gentlemen След 11 години Гай Ричи най-после се завръща с филм в негов стил. Въобще не подценяваме междувременно заснетите истории за Шерлок Холмс, крал Артур и Аладин (е, съвсем малко...), но беше време да видим нещо в стила на "Гепи" и "Две димящи дула". А The Gentlemen се очертава точно такъв.



Историята накратко е за британски "бизнесмен" с марихуанена империя, който иска да продаде бизнеса си на американец, който обаче използва мръсни номера. В ролята на първия е Матю Маконъхи, а на втория - Хенри Голдинг.



Второстепенните герои се изпълняват от съвсем невторостепенни актьори: Чарли Хънъм е дясната ръка на героя на Маконъхи, Колин Фарел като бивш треньор по кик бокс също работи с тях, а Хю Грант има изключително забавна роля, доколкото виждаме от трейлъра.



