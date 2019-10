Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио Втори четвъртфинал

07:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Фиорентина

07:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин Първи четвъртфинал

07:30 Film Plus: Пряко: Тенис: China Open, Пекин - четвъртфинали (WTA Premier Mandatory)

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Залцбург

08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

09:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио Трети четвъртфинал

09:00 Max Sport 3: Волейбол: Световна купа - мъже САЩ - Полша

09:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин Втори четвъртфинал

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/

10:45 FLN: Мега бърлоги (Series 4): Баскетболна мега бърлога (Episode 13)

11:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Манчестър Сити - Динамо Загреб Втора среща от груповата фаза

11:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин Трети четвъртфинал

11:35 FLN: Джада у дома (Series 4): Футбол и храна (Episode 32)

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 12-и епизод /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:

12:05 Nova Sport: Футбол: Арсенал - Нотингам Форест, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

13:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио Четвърти четвъртфинал

14:00 Nova Sport: Футбол: Колчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от трети кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:

14:00 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - четвъртфинал (WTA Premier Mandatory - повторение)

14:25 BNT 3: Футбол: Среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

14:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин Четвърти четвъртфинал

14:50 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Интер

15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 13-и епизод /п/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

15:15 BNT: Обзор Лига Европа

16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:

16:00 Film Plus: Пряко: Тенис: China Open, Пекин - IV четвъртфинал (WTA Premier Mandatory)

16:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

16:40 Max Sport 3: Серия А: Парма - Торино

17:00 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - Фенербахче

17:00 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

17:15 BNT 3: Футбол: Среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

17:30 Nova Sport: Футбол: Мач от efbet Лига, директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:

18:30 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - четвъртфинал (WTA Premier Mandatory - повторение)

18:30 Max Sport 3: Барса ТВ: Барселона - Интер Втора среща от груповата фаза за Шампионска лига 2019/20г.

19:00 BNT 3: Футбол: Ференцварош - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

19:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Химки - Макаби Тел Авив

19:25 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:55 FLN: Джада у дома (Series 4): Футбол и храна (Episode 32)

20:00 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

20:00 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига, директно

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

20:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Анадолу Ефес - Барселона

20:50 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

21:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин Първи четвъртфинал

21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта Берлин - Фортуна Дюселдорф, директно

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 BNT 3: Арена футбол

21:30 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - четвъртфинал (WTA Premier Mandatory - повторение - повторение)

21:45 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, директно

21:45 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Сасуоло

21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

22:20 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

22:30 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига /п/

22:45 BNT 3: Футбол: Среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

22:45 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига АСВЕЛ - Олимпиакос

23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

23:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин Втори четвъртфинал

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол" 07:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио Втори четвъртфинал07:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Фиорентина07:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин Първи четвъртфинал07:30 Film Plus: Пряко: Тенис: China Open, Пекин - четвъртфинали (WTA Premier Mandatory)08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Залцбург08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/09:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио Трети четвъртфинал09:00 Max Sport 3: Волейбол: Световна купа - мъже САЩ - Полша09:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин Втори четвъртфинал10:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер10:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/10:45 FLN: Мега бърлоги (Series 4): Баскетболна мега бърлога (Episode 13)11:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Манчестър Сити - Динамо Загреб Втора среща от груповата фаза11:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин Трети четвъртфинал11:35 FLN: Джада у дома (Series 4): Футбол и храна (Episode 32)12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 12-и епизод /п/12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:12:05 Nova Sport: Футбол: Арсенал - Нотингам Форест, мач от трети кръг за Карабао къп /п/13:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/13:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/13:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио Четвърти четвъртфинал14:00 Nova Sport: Футбол: Колчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от трети кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:14:00 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - четвъртфинал (WTA Premier Mandatory - повторение)14:25 BNT 3: Футбол: Среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"14:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин Четвърти четвъртфинал14:50 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Интер15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 13-и епизод /п/15:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/15:15 BNT: Обзор Лига Европа16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:16:00 Film Plus: Пряко: Тенис: China Open, Пекин - IV четвъртфинал (WTA Premier Mandatory)16:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете16:40 Max Sport 3: Серия А: Парма - Торино17:00 Nova Sport: Студио "Футбол", директно17:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - Фенербахче17:00 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/17:15 BNT 3: Футбол: Среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"17:30 Nova Sport: Футбол: Мач от efbet Лига, директно18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:18:30 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - четвъртфинал (WTA Premier Mandatory - повторение)18:30 Max Sport 3: Барса ТВ: Барселона - Интер Втора среща от груповата фаза за Шампионска лига 2019/20г.19:00 BNT 3: Футбол: Ференцварош - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"19:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Химки - Макаби Тел Авив19:25 Nova Sport: Студио "Футбол", директно19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно19:55 FLN: Джада у дома (Series 4): Футбол и храна (Episode 32)20:00 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"20:00 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига, директно20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване20:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Анадолу Ефес - Барселона20:50 BNT 3: Обзор "Лига Европа"21:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин Първи четвъртфинал21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта Берлин - Фортуна Дюселдорф, директно21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:30 BNT 3: Арена футбол21:30 Film Plus: Тенис: China Open, Пекин - четвъртфинал (WTA Premier Mandatory - повторение - повторение)21:45 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, директно21:45 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Сасуоло21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно22:20 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"22:30 Diema Sport: Футбол: Мач от efbet Лига /п/22:45 BNT 3: Футбол: Среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"22:45 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига АСВЕЛ - Олимпиакос23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг23:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин Втори четвъртфинал23:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол" /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели