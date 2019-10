Още снимки: test HP Inc. обяви план за преструктуриране Производителят на американски компютри и на принтери Ейч Пи (HP Inc.) обяви план за преструктуриране, предаде АП.



Агенцията се позовава на информация от компанията.



Плановете на технологичния гигант предвижда съкращение на 16% от служителите.



Това ще доведе до закриването между 7 000 и 9 000 работни места от общо 55 000 служители.



Съкращаването ще стане в продължение на три години. Планът предвижда се специална програма за ранно пенсиониране и преструктуриране на временната заетост.



HP Inc. смятат, че мерките ще доведат до годишни икономии от около 1 милиард долара до края на фискалната 2022 г..



