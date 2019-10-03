Още снимки: test Георги Кабаков ще ръководи Лудогорец – Левски в неделя Съдийската комисия към Българския футболен съюз назначи Георги Кабаков за главен арбитър на двубоя от 12-ия кръг на Първа лига между Лудогорец и Левски. Мачът между първия в класирането и втория ще се играе в неделя (6 октомври) от 20:15 часа в Разград.



Асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Диян Вълков, а Драгомир Драганов е определен за четвърти рефер.



Ето и всички наряди за кръга:



4 октомври, петък 17:30 ч.



Славия 1913 – Царско село 2015



ГС: Георги Димитров АС1: Владимир Велев АС2: Костадин Тановчев



4-ТИ: СтаниславСтавров



СН: Деница Крумова



4 октомври, петък 20:00 ч.



Черно море – Берое



ГС: Ивайло Стоянов АС1: Мирослав Иванов АС2: Станимир Илков



4-ТИ: Стефан Павлов



СН: Ахмед Ахмед



5 октомври, събота 15:00 ч.



Ботев Враца – Ботев Пловдив



ГС: Николай Колев АС1: Веселин Мишев АС2: Петър Джугански



4-ТИ: Димитър Димитров



СН: Валери Цветков



5 октомври, събота 17:30 ч.



Етър – Локомотив 1926



ГС: Петър Костадинов АС1: Александър Атанасов АС2: Христо Хаджийски



4-ТИ: Георги Давидов



СН: Кольо Данев



5 октомври, събота 20:00 ч.



ЦСКА-София – Витоша



ГС: Георги Иванов АС1: Мартин Ангелов АС2: Георги Минев



4-ТИ: Станимир Тренчев



СН: Константин Писков



6 Окт 2019 г. Неделя 17:30 ч.



Арда – Дунав



ГС: Радослав Гидженов АС1: Йордан Петров АС2: Румен Иванов



4-ТИ: Неделчо Гаджалов



СН: Йордан Иванов



6 Окт 2019 г. Неделя 20:15 ч.



Лудогорец 1945 – Левски



ГС: Георги Кабаков АС1: Мартин Маргаритов АС2: Диян Вълков



4-ТИ: Драгомир Драганов



СН: Георги Нарлев. Съдийската комисия към Българския футболен съюз назначи Георги Кабаков за главен арбитър на двубоя от 12-ия кръг на Първа лига между Лудогорец и Левски. Мачът между първия в класирането и втория ще се играе в неделя (6 октомври) от 20:15 часа в Разград.Асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Диян Вълков, а Драгомир Драганов е определен за четвърти рефер.Ето и всички наряди за кръга:4 октомври, петък 17:30 ч.Славия 1913 – Царско село 2015ГС: Георги Димитров АС1: Владимир Велев АС2: Костадин Тановчев4-ТИ: СтаниславСтавровСН: Деница Крумова4 октомври, петък 20:00 ч.Черно море – БероеГС: Ивайло Стоянов АС1: Мирослав Иванов АС2: Станимир Илков4-ТИ: Стефан ПавловСН: Ахмед Ахмед5 октомври, събота 15:00 ч.Ботев Враца – Ботев ПловдивГС: Николай Колев АС1: Веселин Мишев АС2: Петър Джугански4-ТИ: Димитър ДимитровСН: Валери Цветков5 октомври, събота 17:30 ч.Етър – Локомотив 1926ГС: Петър Костадинов АС1: Александър Атанасов АС2: Христо Хаджийски4-ТИ: Георги ДавидовСН: Кольо Данев5 октомври, събота 20:00 ч.ЦСКА-София – ВитошаГС: Георги Иванов АС1: Мартин Ангелов АС2: Георги Минев4-ТИ: Станимир ТренчевСН: Константин Писков6 Окт 2019 г. Неделя 17:30 ч.Арда – ДунавГС: Радослав Гидженов АС1: Йордан Петров АС2: Румен Иванов4-ТИ: Неделчо ГаджаловСН: Йордан Иванов6 Окт 2019 г. Неделя 20:15 ч.Лудогорец 1945 – ЛевскиГС: Георги Кабаков АС1: Мартин Маргаритов АС2: Диян Вълков4-ТИ: Драгомир ДрагановСН: Георги Нарлев. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели



