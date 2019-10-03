Георги Кабаков ще ръководи Лудогорец – Левски в неделя
03.10.2019 18.17
Съдийската комисия към Българския футболен съюз назначи Георги Кабаков за главен арбитър на двубоя от 12-ия кръг на Първа лига между Лудогорец и Левски. Мачът между първия в класирането и втория ще се играе в неделя (6 октомври) от 20:15 часа в Разград.
Асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Диян Вълков, а Драгомир Драганов е определен за четвърти рефер.
Ето и всички наряди за кръга:
4 октомври, петък 17:30 ч.
Славия 1913 – Царско село 2015
ГС: Георги Димитров АС1: Владимир Велев АС2: Костадин Тановчев
4-ТИ: СтаниславСтавров
СН: Деница Крумова
4 октомври, петък 20:00 ч.
Черно море – Берое
ГС: Ивайло Стоянов АС1: Мирослав Иванов АС2: Станимир Илков
4-ТИ: Стефан Павлов
СН: Ахмед Ахмед
5 октомври, събота 15:00 ч.
Ботев Враца – Ботев Пловдив
ГС: Николай Колев АС1: Веселин Мишев АС2: Петър Джугански
4-ТИ: Димитър Димитров
СН: Валери Цветков
5 октомври, събота 17:30 ч.
Етър – Локомотив 1926
ГС: Петър Костадинов АС1: Александър Атанасов АС2: Христо Хаджийски
4-ТИ: Георги Давидов
СН: Кольо Данев
5 октомври, събота 20:00 ч.
ЦСКА-София – Витоша
ГС: Георги Иванов АС1: Мартин Ангелов АС2: Георги Минев
4-ТИ: Станимир Тренчев
СН: Константин Писков
6 Окт 2019 г. Неделя 17:30 ч.
Арда – Дунав
ГС: Радослав Гидженов АС1: Йордан Петров АС2: Румен Иванов
4-ТИ: Неделчо Гаджалов
СН: Йордан Иванов
6 Окт 2019 г. Неделя 20:15 ч.
Лудогорец 1945 – Левски
ГС: Георги Кабаков АС1: Мартин Маргаритов АС2: Диян Вълков
4-ТИ: Драгомир Драганов
СН: Георги Нарлев. /БГНЕС
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