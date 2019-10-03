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Георги Кабаков ще ръководи Лудогорец – Левски в неделя

03.10.2019 18.17

Съдийската комисия към Българския футболен съюз назначи Георги Кабаков за главен арбитър на двубоя от 12-ия кръг на Първа лига между Лудогорец и Левски. Мачът между първия в класирането и втория ще се играе в неделя (6 октомври) от 20:15 часа в Разград.

Асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Диян Вълков, а Драгомир Драганов е определен за четвърти рефер.

Ето и всички наряди за кръга:

4 октомври, петък 17:30 ч.

Славия 1913 – Царско село 2015

ГС: Георги Димитров АС1: Владимир Велев АС2: Костадин Тановчев

4-ТИ: СтаниславСтавров

СН: Деница Крумова

4 октомври, петък 20:00 ч.

Черно море – Берое

ГС: Ивайло Стоянов АС1: Мирослав Иванов АС2: Станимир Илков

4-ТИ: Стефан Павлов

СН: Ахмед Ахмед

5 октомври, събота 15:00 ч.

Ботев Враца – Ботев Пловдив

ГС: Николай Колев АС1: Веселин Мишев АС2: Петър Джугански

4-ТИ: Димитър Димитров

СН: Валери Цветков

5 октомври, събота 17:30 ч.

Етър – Локомотив 1926

ГС: Петър Костадинов АС1: Александър Атанасов АС2: Христо Хаджийски

4-ТИ: Георги Давидов

СН: Кольо Данев

5 октомври, събота 20:00 ч.

ЦСКА-София – Витоша

ГС: Георги Иванов АС1: Мартин Ангелов АС2: Георги Минев

4-ТИ: Станимир Тренчев

СН: Константин Писков

6 Окт 2019 г. Неделя 17:30 ч.

Арда – Дунав

ГС: Радослав Гидженов АС1: Йордан Петров АС2: Румен Иванов

4-ТИ: Неделчо Гаджалов

СН: Йордан Иванов

6 Окт 2019 г. Неделя 20:15 ч.

Лудогорец 1945 – Левски

ГС: Георги Кабаков АС1: Мартин Маргаритов АС2: Диян Вълков

4-ТИ: Драгомир Драганов

СН: Георги Нарлев. /БГНЕС

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