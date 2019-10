Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Ейбар - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

07:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио

07:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

08:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Славия Прага - Борусия Дортмунд

08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

08:15 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /2 епизод/

09:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Осасуна (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио

09:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Торино

09:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

10:00 BNT 3: Футбол: Лудогорец - ЦСКА /Москва/, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Морабанк Андора, мач от испанската баскетболна лига /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Аякс

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, мач от efbet Лига /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Сайсай Джън - Арина Сабаленка (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - финал, повторение)

11:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио

11:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Реал Мадрид - Брюж Втора среща от груповата фаза

11:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 7-и епизод /п/

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 13-и епизод /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Лил - Челси

12:05 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Манчестър Сити, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Етър, мач от efbet Лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

13:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Анастасия Павлюченкова (Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака; WTA Premier - финал, повторение)

13:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

14:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Залцбург

14:55 FLN: Мега бърлоги (Series 4): Баскетболна мега бърлога (Episode 13)

15:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

15:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Бреша

15:30 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)

15:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер

17:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Финал

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

17:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - СПАЛ

18:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

18:05 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/

18:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Анадолу Ефес - ЦСКА Москва, финал

19:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

19:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /2 епизод/

19:30 BNT: Студио Футбол

19:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 9-и епизод

19:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

19:30 Max Sport 3: Серия А: Лече - Рома

19:40 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа:

19:45 bTV Action: Студио "Лига Европа"

19:50 BNT 3: Футбол: Среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване

19:55 BNT: Футбол: Ференцварош - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване от Будапеща, Унгария

20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 12-и епизод, директно

20:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Химки - Макаби Тел Авив

20:00 bTV Action: Пряко, Лига Европа:

20:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Севиля - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Аталанта

21:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Байерн Мюнхен - Олимпия Милано

21:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:55 BNT 3: Футбол: Среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване

22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

22:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - Фенербахче

22:00 bTV Action: Пряко, Лига Европа:

22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа:

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Черно море, мач от efbet Лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Интер

23:30 Film Plus: Тенис: Wuhan Open, Ухан - финал (WTA Premier 5 - повторение)

23:35 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:50 BNT 3: Футбол: Ференцварош - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" 07:00 Film Plus: Футбол: Ейбар - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)07:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио07:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин08:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Славия Прага - Борусия Дортмунд08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/08:15 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /2 епизод/09:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Осасуна (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио09:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Торино09:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин10:00 BNT 3: Футбол: Лудогорец - ЦСКА /Москва/, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"10:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Морабанк Андора, мач от испанската баскетболна лига /п/10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Аякс10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, мач от efbet Лига /п/11:00 Film Plus: Тенис: Сайсай Джън - Арина Сабаленка (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - финал, повторение)11:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио11:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Реал Мадрид - Брюж Втора среща от груповата фаза11:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 7-и епизод /п/12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 13-и епизод /п/12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Лил - Челси12:05 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Манчестър Сити, мач от трети кръг за Карабао къп /п/13:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Етър, мач от efbet Лига /п/13:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/13:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Анастасия Павлюченкова (Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака; WTA Premier - финал, повторение)13:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин14:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Залцбург14:55 FLN: Мега бърлоги (Series 4): Баскетболна мега бърлога (Episode 13)15:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/15:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/15:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Бреша15:30 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)15:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер17:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:00 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Финал17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/17:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - СПАЛ18:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване18:05 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/18:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Анадолу Ефес - ЦСКА Москва, финал19:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"19:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /2 епизод/19:30 BNT: Студио Футбол19:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 9-и епизод19:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"19:30 Max Sport 3: Серия А: Лече - Рома19:40 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа:19:45 bTV Action: Студио "Лига Европа"19:50 BNT 3: Футбол: Среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване19:55 BNT: Футбол: Ференцварош - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване от Будапеща, Унгария20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 12-и епизод, директно20:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Химки - Макаби Тел Авив20:00 bTV Action: Пряко, Лига Европа:20:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/21:30 Film Plus: Футбол: Севиля - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)21:30 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Аталанта21:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Байерн Мюнхен - Олимпия Милано21:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"21:55 BNT 3: Футбол: Среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг22:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - Фенербахче22:00 bTV Action: Пряко, Лига Европа:22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа:22:15 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/23:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Черно море, мач от efbet Лига /п/23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/23:30 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Интер23:30 Film Plus: Тенис: Wuhan Open, Ухан - финал (WTA Premier 5 - повторение)23:35 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"23:50 BNT 3: Футбол: Ференцварош - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели