Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 BNT 3: Арена волейбол

08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/

09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

09:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио

09:00 Max Sport 3: Волейбол: Световна купа - мъже Италия - САЩ

09:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

10:00 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Арсенал, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

11:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио

11:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Тотнъм - Байерн Мюнхен, Втора среща от груповата фаза

11:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

12:00 Film Plus: Тенис: Wuhan Open, Ухан - финал (WTA Premier 5 - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Рочдейл, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

13:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

13:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Черно море, мач от efbet Лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/

13:20 Max Sport 3: Волейбол: Световна купа - мъже Полша - Япония

14:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:15 Film Plus: Тенис: София Кенин - Саманта Стосър (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - финал, повторение)

14:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

15:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Етър, мач от efbet Лига /п/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

15:20 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Аржентина - Испания - финал

16:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Фиорентина

16:30 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Монако - Морабанк Андора

17:00 Film Plus: Футбол: Ейбар - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Верона

18:05 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/

18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

18:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Фенербахче - Реал Мадрид, мач за трето място

19:00 BNT 3: Арена волейбол

19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 7-и епизод

19:00 bTV Action: Студио "Шампионска лига"

19:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Анастасия Павлюченкова (Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака; WTA Premier - финал, повторение)

19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига

19:30 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Полуфинална среща

19:55 bTV Action: Пряко, Шампионска лига: Славия Прага - Борусия Дортмунд, коментатор Георги Попвасилев

19:55 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Генк - Наполи

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 13-и епизод, директно

20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Аталанта - Шахтьор Втора среща от груповата фаза

20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

20:30 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Улм - Болоня

21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

21:30 BNT 3: БНТ на 60 години: Големите успехи на българския волейбол Световно първенство за мъже - 1970 г. и европейско първенство за жени - 1981 г.

21:30 Film Plus: Футбол: Леванте - Осасуна (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:45 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Уникаха - Будучност

22:00 bTV Action: Пряко, Шампионска лига: Барселона - Интер, коментатор Явор Кръстев

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Осасуна (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Залцбург

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Байер Леверкузен Втора среща от груповата фаза

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Морабанк Андора, мач от испанската баскетболна лига /п/

22:45 BNT 3: Футбол: Лудогорец - ЦСКА /Москва/, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

23:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, мач от efbet Лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Wuhan Open, Ухан - полуфинали (WTA Premier 5 - повторение)

