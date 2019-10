Още снимки: test Amazon преговаря да вкара безкасовите си плащания и в трети обекти Amazon предприема поредната стъпка за разширяване. Компанията води преговори с обекти от други търговци на дребно като магазини по летища, кина и други. Предмет на преговорите е използването на технологията на Amazon за безкасово плащане.



Успехът при преговорите ще помогне на Amazon да засили присъствието си извън пазаруването онлайн, като с настоящата стратегия това може да стане значително по-бързо и евтино, отколкото при изграждането на нови самостоятелни магазини.



Компанията може да получи и друга полза от хода си - изграждането на добри бизнес връзки с конкурентни компании. Такава колаборация може да доведе до по-нататъшния растеж на облачния бизнес на гиганта.



Към момента фирмата има 16 брандови магазина Amazon Go, в които потребителите пазаруват безкасово - те сканират стоките с мобилните си устройства при взимането им от щандовете, а сметката получават на излизане от магазина. Използването на технологията в други магазини би ускорило трансакциите, споделят трима анонимни източници на CNBC, запознати с въпроса.



Източниците разкриват, че едни от магазините, с които компанията води преговори, са CIBO Express на OTG по летищата и Regal на Cineworld в кината.



Компанията ще иска процент от приходите от продажбите на въпросните магазини, осъществени с технологията Go. Друга възможност е Amazon да взима първоначална сума, а след това да получава месечна такса.



Не стават ясни подробности като това дали на устройствата ще бъде изписано логото или името на компанията, както и дали потребителите ще трябва да инсталират приложението на гиганта.



И Amazon, и OTG са отказали да коментират въпроса.



Според двама от източниците на медията обаче Amazon се стреми да започне инсталирането на технологията през първото тримесечие на 2020 година. По света има стотици такива магазини, което ще отнеме значително време. Идеята е всичкият хардуер да бъде монтиран до края на 2020 година. Amazon предприема поредната стъпка за разширяване. Компанията води преговори с обекти от други търговци на дребно като магазини по летища, кина и други. Предмет на преговорите е използването на технологията на Amazon за безкасово плащане.Успехът при преговорите ще помогне на Amazon да засили присъствието си извън пазаруването онлайн, като с настоящата стратегия това може да стане значително по-бързо и евтино, отколкото при изграждането на нови самостоятелни магазини.Компанията може да получи и друга полза от хода си - изграждането на добри бизнес връзки с конкурентни компании. Такава колаборация може да доведе до по-нататъшния растеж на облачния бизнес на гиганта.Към момента фирмата има 16 брандови магазина Amazon Go, в които потребителите пазаруват безкасово - те сканират стоките с мобилните си устройства при взимането им от щандовете, а сметката получават на излизане от магазина. Използването на технологията в други магазини би ускорило трансакциите, споделят трима анонимни източници на CNBC, запознати с въпроса.Източниците разкриват, че едни от магазините, с които компанията води преговори, са CIBO Express на OTG по летищата и Regal на Cineworld в кината.Компанията ще иска процент от приходите от продажбите на въпросните магазини, осъществени с технологията Go. Друга възможност е Amazon да взима първоначална сума, а след това да получава месечна такса.Не стават ясни подробности като това дали на устройствата ще бъде изписано логото или името на компанията, както и дали потребителите ще трябва да инсталират приложението на гиганта.И Amazon, и OTG са отказали да коментират въпроса.Според двама от източниците на медията обаче Amazon се стреми да започне инсталирането на технологията през първото тримесечие на 2020 година. По света има стотици такива магазини, което ще отнеме значително време. Идеята е всичкият хардуер да бъде монтиран до края на 2020 година. /money.bg Днес+ Запази и Сподели