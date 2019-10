Още снимки: test НАСА приема проекти за модули, които да отведат хора до Луната НАСА официално приема предложения за проекти на системи, които могат да кацат на Луната и могат да отведат хора на повърхността и?, пише The Verge. Космическата агенция обяви, че приема предложения от индустрията за комерсиализация на космическите пътувания, а срокът за подаването е 1 ноември, пише изданието The Verge, цитирано от "Инвестор".



Този тип модули са ключов компонент от програмата Artemis на НАСА – инициатива за изпращане на хора до повърхността на Луната за по-малко от пет години. Желаещите ще трябва да живеят в нова космическа станция, която НАСА иска да изгради в орбита около Луната – т.нар. Gateway. Предполага се, че астронавтите ще трябва да пътуват до Gateway в бъдещата ракета на НАСА Space Launch System (SLS), а от там ще пътуват до самата Луна.



Компаниите, които ще кандидатстват, могат да ползват комерсиални превозни средства като Falcon Heavy на Space X, ракетата New Glenn на Blue Origin, или бъдещата ракета на НАСА SLS.



От предложенията, които ще получи, НАСА планира евентуално да избере две от компаниите, които ще трябва да преминат през процеса по създаване на модулите и изпращането им в орбита на Луната. Една от машините ще бъде натоварена със задачата да направи първото от двете кацания на Луната с екип от хора през 2024 г., а второто ще се случи през 2025 г.



Няколко компании вече подсказаха какво точно планират. Lockheed Martin показа своя дизайн. Същото направи през май и Джеф Безос с Blue Moon на компанията му Blue Origin. Компанията твърди, че работи по машината през последните три години.



Призивът към индустрията беше отправен само няколко месеца, след като НАСА публикува два проекта, свързани с подробности за вида на моделите и договорите, които иска от сектора за комерсиализиране на космическите пътувания.



