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Микробус изгоря в Бургас, запали се в движение

01.10.2019 11.00

Микробус е изгорял напълно, след като се е запалил по време на движение. Това съобщиха от ОДМВР - Бургас.

Сигнал за инцидента е постъпил около 18.06 часа. В 4-то Районно управление – Бургас е получено съобщение за горящ пътнически микробус „Рено Мастер“ с бургаска регистрация в района на бул. „Захари Стоянов“ в близост до кръстовището с ул. „Въстаническа“ в ж.к. „Меден Рудник“.

Установено е, че микробусът, собственост на частна фирма от с. Страцин.

Пожарът е потушен от един противопожарен автомобил и трима огнеборци.

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