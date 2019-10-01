Още снимки: test Микробус изгоря в Бургас, запали се в движение Микробус е изгорял напълно, след като се е запалил по време на движение. Това съобщиха от ОДМВР - Бургас.



Сигнал за инцидента е постъпил около 18.06 часа. В 4-то Районно управление – Бургас е получено съобщение за горящ пътнически микробус „Рено Мастер“ с бургаска регистрация в района на бул. „Захари Стоянов“ в близост до кръстовището с ул. „Въстаническа“ в ж.к. „Меден Рудник“.



Установено е, че микробусът, собственост на частна фирма от с. Страцин.



Пожарът е потушен от един противопожарен автомобил и трима огнеборци. Микробус е изгорял напълно, след като се е запалил по време на движение. Това съобщиха от ОДМВР - Бургас.Сигнал за инцидента е постъпил около 18.06 часа. В 4-то Районно управление – Бургас е получено съобщение за горящ пътнически микробус „Рено Мастер“ с бургаска регистрация в района на бул. „Захари Стоянов“ в близост до кръстовището с ул. „Въстаническа“ в ж.к. „Меден Рудник“.Установено е, че микробусът, собственост на частна фирма от с. Страцин.Пожарът е потушен от един противопожарен автомобил и трима огнеборци. Днес+ Запази и Сподели



