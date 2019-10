Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

08:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Етър, мач от efbet Лига /п/

08:00 Max Sport 3: Волейбол: Световна купа - мъже Русия - Иран

09:00 KinoNova: "Куче футболист: Еврокупата " - семейна комедия с уч. на Ник Моран, Джейк Томас, Лори Хойринг и др. /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио

09:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /2 епизод/

10:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - СПАЛ

10:20 BNT 3: Футбол: Еспаньол - Ференцварош, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

11:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

12:00 Film Plus: Тенис: Wuhan Open, Ухан - четвъртфинал (WTA Premier 5 - повторение)

12:00 Max Sport 3: Волейбол: Световна купа - мъже Бразилия - Канада

12:05 Nova Sport: Футбол: Милтън Кийнс Донс - Ливърпул, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, мач от efbet Лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

13:30 Film Plus: Тенис: Wuhan Open, Ухан - полуфинали (WTA Premier 5 - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Торино

15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

15:25 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Аржентина - Франция - полуфинална среща

16:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:30 Max Sport 3: Серия А: Понеделнишки обзор

17:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:30 Diema Sport: Футбол: Литекс - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, директно

17:30 Max Sport 3: Байерн ТВ: Падерборн - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига

18:05 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

18:30 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига

18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:45 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /2 епизод/

19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:00 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)

19:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"

19:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

19:30 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Полуфинална среща

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Реал Мадрид - Брюж Втора среща от груповата фаза

20:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Монако - Морабанк Андора

20:00 Max Sport 2: Шампионска лига: Аталанта - Шахтьор Втора среща от груповата фаза

20:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 Eurosport: Волейбол: "Таймаут", магазинно предаване

21:00 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

21:30 BNT 3: Арена волейбол

21:30 Film Plus: Футбол: Хетафе - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:50 Max Sport 3: Студио "Футбол"

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Тотнъм - Байерн Мюнхен Втора среща от груповата фаза

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Ритас - Локомотив Кубан

22:00 Max Sport 2: Шампионска лига: Ювентус - Байер Леверкузен Втора среща от груповата фаза

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/

22:45 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Арсенал, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

23:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Wuhan Open, Ухан - четвъртфинали (WTA Premier 5 - повторение)

