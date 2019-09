Още снимки: test Wrightbus спря работа Преди да стане премиер, Борис Джонсън заяви, че правителството трябва да "направи всичко, което може, за да осигури бъдещето на една велика британска компания". Той говореше за северноирландската компания, която произвежда прочутия червен двуетажен автобус London Routemaster. Но с идването на есента и увеличаването на възможността Великобритания да излезе от Европейския съюз, Wrightbus спря работа, пише Deutsche Welle.



Консултанската компания Deloitte, която пое управлението в опит да я спаси, заяви, че "не бе възможно да бъде намерен купувач, който да иска да запази бизнеса", както и че "приблизително 1 200 служители бяха освободени". Междувременно The Guardian цитира синдикална организация, според която са заплашени и още 1 700 позиции във веригата за доставки.



Wrightbus, базирана в Балимена, водеше преговори с трима потенциални купувачи, след като се изправи пред недостиг на паричен поток, но не успя да постигне сделка. Компанията е притежавана от семейството на 92-годишния основател сър Уилям Райт. Говорител заяви, че преходът от дизел към електричество в автобусите е причинил "остър спад" на търсенето на продуктите им на Острова.



Компанията е един от най-големите работодатели в Северна Ирландия. Последният отчет от 2017 г. показва печалба преди данъци от 5 милиона паунда (€5,5 милиона) при 181 милиона паунда приходи. След това обаче положението се е влошило рязко. Стана ясно, че Wrightbus се нуждае от 30 милиона паунда, за да продължи работа.



Пазарът на автобуси във Великобритания е в сравнително бавен период, след като операторите поръчват електрически или водорони автобуси в далеч по-малки бройки.



Освен това новите Routemaster бяха разкритикувани, че са твърде скъпи, а по-късно имаше и случаи на повреди в батериите. Новите поръчки за Лондон бяха спрени през 2016 г. от кмета Садик Кан.



Сривът на Wrightbus е тежък удар по местната икономика, след като там бяха загубени работни места в Bombardier и Harland and Wolff. Производителят на цигари JTI Gallaher и заводът за гуми на Michelin също затвориха през последните години.



Икономиката на Северна Ирландия е на ръба на рецесия, според проучване на Ulster Bank. Северът разчита на годишна субсидия от около €10 милиарда от правителството, като тя отговаря за около 20 процента от брутния вътрешен продукт.



