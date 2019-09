Още снимки: test Бела Торн, Her & Him, PornHub и защо сайтът ще награди актрисата Вече отворихме дума за режисьорския дебют на Бела Торн, който е малко необичаен. Причината е, че става дума за... порно филм.



Her & Him, както е името му, вече е наличен за абонатите на PornHub Premium, а се оказва, че Бела вече ще бъде наградена за работата си.



Според Entertainment Weekly, 21-годишната актриса се е справила толкова добре със задачата да режисира, че PornHub ще ? връчат награда. Това ще се случи на 11 октомври по време на втората по рода си церемония по връчване на награди на порно сайта.



