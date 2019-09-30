Спортът по телевизията днес
30.09.2019 08.54
06:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио
07:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
07:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин
08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, мач от efbet Лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Кьолн , мач от германската Бундеслига
09:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио
09:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин
10:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/
10:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Дженоа
11:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио
11:00 Film Plus: Тенис: Wuhan Open, Ухан - четвъртфинали (WTA Premier 5 - повторение)
11:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин
12:00 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/
12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Верона
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/
13:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин
14:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Норич Сити, мач от английската Висша лига, запис
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - СПАЛ
14:20 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Испания - Австралия - полуфинална среща
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Морабанк Андора, мач от испанската баскетболна лига /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис
16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Интер
17:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
17:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Етър, мач от efbet Лига, директно
18:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Алба Берлин, първа среща от финалната серия
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис
18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Фиорентина
18:05 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/
18:45 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /2 епизод/
19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
19:30 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Финал
20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор
20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор
20:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига, директно
20:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига
21:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване
21:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Валенсия, втора среща от финалната серия
21:05 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, финал, обзор
21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"
21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
21:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Торино
21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно
22:00 TV+: Футбол: Майорка - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:15 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига /п/
22:45 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, финал, обзор
23:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Алба Берлин, трета среща от финалната серия
23:05 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за мъже, финал, обзор
23:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Елиз Мертенс (Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака; WTA Premier - I полуфинал, повторение)
23:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Етър, мач от efbet Лига /п/
23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"
/bukmeikar.com
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