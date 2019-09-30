Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио

07:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

07:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Кьолн , мач от германската Бундеслига

09:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио

09:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

10:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Дженоа

11:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио

11:00 Film Plus: Тенис: Wuhan Open, Ухан - четвъртфинали (WTA Premier 5 - повторение)

11:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

12:00 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Верона

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин

14:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Норич Сити, мач от английската Висша лига, запис

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - СПАЛ

14:20 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Испания - Австралия - полуфинална среща

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Морабанк Андора, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Интер

17:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Етър, мач от efbet Лига, директно

18:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Алба Берлин, първа среща от финалната серия

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Фиорентина

18:05 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

18:45 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /2 епизод/

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:30 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Финал

20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

20:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига, директно

20:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига

21:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

21:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Валенсия, втора среща от финалната серия

21:05 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, финал, обзор

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Торино

21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно

22:00 TV+: Футбол: Майорка - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига /п/

22:45 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, финал, обзор

23:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Алба Берлин, трета среща от финалната серия

23:05 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за мъже, финал, обзор

23:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Елиз Мертенс (Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

23:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Етър, мач от efbet Лига /п/

23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол" 06:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио07:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)07:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, мач от efbet Лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Кьолн , мач от германската Бундеслига09:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио09:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин10:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Дженоа11:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Токио11:00 Film Plus: Тенис: Wuhan Open, Ухан - четвъртфинали (WTA Premier 5 - повторение)11:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин12:00 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Верона12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/13:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Пекин14:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/14:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Норич Сити, мач от английската Висша лига, запис14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - СПАЛ14:20 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Испания - Австралия - полуфинална среща16:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Морабанк Андора, мач от испанската баскетболна лига /п/16:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Интер17:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно17:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Етър, мач от efbet Лига, директно18:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Алба Берлин, първа среща от финалната серия18:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Фиорентина18:05 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/18:45 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /2 епизод/19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно19:30 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Финал20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор20:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига, директно20:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига21:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване21:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Валенсия, втора среща от финалната серия21:05 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, финал, обзор21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)21:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Торино21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно22:00 TV+: Футбол: Майорка - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:15 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига /п/22:45 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, финал, обзор23:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Алба Берлин, трета среща от финалната серия23:05 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за мъже, финал, обзор23:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Елиз Мертенс (Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака; WTA Premier - I полуфинал, повторение)23:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Етър, мач от efbet Лига /п/23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол" /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



