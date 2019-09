Още снимки: test Над 36 хиляди души бягаха в Атина срещу рака на гърдата Над 36 хиляди бегачи от всички възрасти участваха днес в бягане в центъра на Атина, посветено на борбата срещу рака на гърдата, съобщи АНА-МПА, цитирана от БТА.



Тази година за първи път традиционната обиколка на Атина обедини силите си с ежегодното бягане Greeve Race for the Cure - проява, която се стреми да привлече интереса на обществото към борбата със заболяването.