Компанията, която има 850 служители в 55 страни и всичките работят от вкъщи Компанията, за която списание Inc. разказва, е GitLab. При нея никога не е имало идея да работи само със служители от разстояние, но с течение на обстоятелствата се случва точно това.



Когато стартира през 2012 г., технологичният бизнес включва само изпълнителния директор Сид Сиджбранди, който работи от дома си в Холандия. Първото му наемане на служител се случва в Сърбия, а сътрудникът му - инженера Дмитрий Запорожец, който работи в Украйна и който по-късно се присъединява като съосновател. Скоро всички осъзнават ефикасността на избягването на централизираната работна сила. "Наех няколко души в Холандия и те идваха у нас, за да работим", казва Сид. "Но след това спряха, защото просто няма нужда от това пътуване".



Сега GitLab е добре известен със своята политика за работа от разстояние. Въпреки че официално е базирана в Сан Франциско, компанията има 850 души персонал в повече от 55 държави и всички работят от вкъщи. GitLab плаща на служителите си да посещават свои колеги в различни части на света. През 2017 г. двама души от e?ипa им ca били дoбpoвoлци дa пpe?apaт шecт paбoтни мeceцa c 49 paзлични cвoи ?oлeги на 14 различни места.



Сид споделя, че да има такъв огромен екип от таланти е от съществено значение за драстичния растеж на бизнеса. Компанията, която предлага инструменти за софтуерни разработчици, обявява финансиране в размер на 268 милиона долара през септември като увеличава стойността си до 2,75 милиарда долара. Сид посочва, че техният модел за безплатен ограничен достъп за отделните разработчици и платен пълен достъп за бизнеса е довел до приходи, които са над два пъти повече спрямо миналата година.



Фирмената култура, разбира се, може да бъде трудна за поддържане, когато хората не са на едно място. Служителите на GitLab остават свързани чрез ежедневни разговори в екипа и платформи за работа и комуникация като Zoom и Slack. Сид споделя, че политиката на компанията, която са измислили е много успешна като колегите му също споделят това мнение. В подкрепа на това, през юни компанията за първи участва в списъка на сп. Inc. за най-добри работни места, който се прави чрез проучвания на служители.



Домашните офиси на хората от компанията са добре оборудвани - от поставяне на уеб камери до специални ергономични столове. Работното пространство на самия Сид разполага с висококачествен подкаст микрофон и фон, който може да бъде евентуално сменян по средата на срещите.



Преди 4 години е имало промяна в политиката на компанията, защото инвеститорите са настоявали, че отделите дейности като маркетинг и финанси изискват офис. Така през април 2015 г. GitLab създава свое физическo място в Сан Франциско, но се установява, че няма смисъл от него и не се подновява.



Ето и трите най-добри съвета на Сид за това как да изградите правилната работна култура за такъв тип компания:



1. Приоритизирайте резултатите, а не часовете



Често срещан аргумент срещу отдалечената работа е: "Как можете да гарантирате, че служителите ви работят?" Сид отговаря с една от основните ценности на компанията: "Измервайте резултатите, не часовете." "Не можем да измерим колко дълго работите", казва той. "Не искаме да го правим. Не искаме вашият мениджър дори да говори за това с вас, освен ако не сметне, че работите твърде много."



Служители са насърчавани да правят предложения и критики към отделите чрез онлайн заявки. Те бързо се приемат или отхвърлят от останалите и се решава дали да бъдат приложени. Това може да се случва и без обяснения. Тези решения са публично видими, благодарение на желанието на GitLab за прозрачност. Всеки служител има страница с потребителски профил на уебсайта на компанията, която съдържа списък с всяко нещо, с което е допринесъл за нея.



"Много от фирмите се опасяват, че прозрачността ще създаде пълен хаос", споделя Дарън Мърф старши мениджър в GitLab. "Истината е, че с многото власт идват и много отговорности. Но хората тук признават, че това е привилегия."



2. Документирайте всичко



Друг класически аргумент срещу отдалечената работа е: "Как се координирате и общувате ефективно в различните времевите зони?"" Отговорът на GitLab е, че трябва да се документира всичко.



Всички срещи и презентации се качват в YouTube. Когато служителите имат въпроси, те се насърчават да търсят в огромния онлайн наръчник на компанията - дълъг над 1000 страници, преди да събудят колегите си в други часови зони.



Мърф споделя, че събирането на много документация е дейност отнемаща време и която предприемачите често избягват, особено в началото на развитието на компанията, което е проблем, защото ако мине повече време, шансът да се пропусне нещо е голям. Всеки път, когато компанията срещне ново предизвикателство, някой го документира и то бързо става видимо онлайн.



3. Използвайте предизвикателствата като възможности за обучение



Наемането само на отдалечени служители носи неочаквани предизвикателства. Някои нови служители, например, се присъединяват към компанията, въпреки тази политика, а не заради нея. Мърф споделя, че един от последните наети кадри говорила за това колко ? липсва социализирането в офисите и различните активности на работното място, докато не осъзнала колко пари е успяла да спести от това, че не трябва да си купува нови дрехи, благодарение на несъществуващия дрескод на GitLab.



