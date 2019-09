Още снимки: test Деми Мур, Брус Уилис и още признания от книгата Inside Out В последните дни всички говорят за Деми Мур. Причината: автобиографичната й книга Inside Out, която съвсем спокойно можем да определим като скандална. В нея актрисата споделя доста интимни моменти от живота си и не пести признания за мъжете в него.



Тези разкрития идват в медийното пространство на час по лъжичка, а сега акцентът е върху брака й с Брус Уилис. Двамата бяха семейство в периода 1987-2000 г., а днес актрисата съживява своите най-ярки спомени от онова време.



Най-точната дума, с която Деми може да определи Брус, е властен. Според нея, той е искал тя да бъде само и единствено майка и домакиня и да прекарва дните си у дома. Искал е да прави и каквото той й каже. Държал се е като неин господар заради славата и парите, които притежава.



Връзката на актьорите се развива доста бързо и само четири месеца след нейното начало Мур вече е бременна с първото им дете. И тогава Уилис е категоричен, че нейното място вече не е в Холивуд, а вкъщи, пред печката. Неговото мнение е било, че бракът и родителството няма как да вървят ръка за ръка с нейната кариера.



А ако връзката им тогава ни е изглеждала като по учебник, днес Деми ни разкрива, че всичко е било просто една заблуда, защото тя е таила в себе си дълбока травма, която нито пари, нито успех могат да излекуват, пише The Sun.



Когато възвръща формата си след първото раждане, Деми започва да получава и предложения за роли. Именно тогава и усеща, че е моментът да повярва в себе си като актриса. Тя прави всичко възможно да съвместява работа и семейния живот, но за Брус това не е решение.



Двамата съпрузи решават да дадат последен шанс на брака си, като сключват споразумение никой да не отсъства за повече от две седмици от дома. Но Мур го нарушава заради поредния си филм.



Втората и третата бременност на актрисата уж успяват да позакрепят разклатения брак на актьорското семейство, а Уилис поема голяма част от грижите за двете си деца по време на третата, трудна бременност на съпругата си.



