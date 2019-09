Още снимки: test Как Китай се превърна в основен износител на оръжия? Пекин е не само един от най-големите купувачи на оръжия в световен мащаб, но през последните години бързо успя да се превърне и в един от топ износителите на такива в международен план, пише в свой анализ CNBC.



За последните пет години Китай се е наредил сред лидерите в индустрията, редом със САЩ, Русия, Франция и Германия, показват изчисленията на Стокхолмския международен институт за мирни изследвания. Заедно тези пет държави отговарят за три четвърти от износа на оръжия.



Само Китай е изнесъл 16,2 милиарда единици боеприпаси през последните 12 години. Основно те са били доставяни на държави в Азия, Близкия Изток и Африка.



"Потенциалните пазарни възможности и разхлабените ограничения в развиващия се пазар може да позиционират добре Китай и да го превърнат в един от най-големите износители на оръжие в света", казва Тимъти Хийт, който е старши анализатор на теми в областта на отбраната към RAND Corporation.



От 2007 година насам най-големите пазари за китайски оръжия са Пакистан, Бангладеш и Мианмар със съответно доставки на 6,57 милиарда единици, 1,99 милиарда единици и 1,28 милиарда единици. Нещо повече - и трите страни са важна част от инициативата на Пекин за изграждане на Нов път на коприната.



Само през 2018 година продажбите за Пакистан възлизат на 448 милиона единици, за Мианмар - на 105 милиона единици, а за Бангладеш - на 75 милиона единици.



"Китай ще продължи да разширява износа си особено за партньорите му в инициативата за Нов път на коприната. Износът на оръжия осигуряват ефикасен и евтин начин за Пекин да гарантира сигурността в държави, в които прави големи инвестиции", обяснява Хийт.



Въпреки че китайското присъствие на световния пазар на оръжия расте драстично, според анализатори големите вносители в региона, като Индия, Австралия, Южна Корея и Виетнам не биха разчитали на Пекин в това отношение поради политически причини.



"Страната се позиционира като евтина алтернатива за модерни оръжейни системи, като тя е основен конкурент на Русия", обяснява Рой Кампхаусен от The National Bureau of Asian Research.



/money.bg